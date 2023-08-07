Почему нужно всегда возить в машине раствор аммиака

Небольшие пузырьки сильно пахнущего вещества отечественная промышленность выпускает уже не один десяток лет. Нашатырный спирт можно купить за 25 рублей в любой аптеке. Это в разы дешевле фирменной автокосметики или банки с омывайкой.

Используя раствор аммиака, можно сделать жидкость, заменяющую дорогие очистители кузова и стекол. Для этого отмеряем где-то 15 мл (подойдет обычный шприц) лекарства и выливаем в 1,5-литровую бутылку с простой водой. Далее понадобится средство для мытья посуды: достаточно 2—3 мл. Его также добавляем в воду и хорошенько взбалтываем содержимое. Получаем бюджетную летнюю «жижу». На морозе она, конечно, замерзнет, но для августа — отличный вариант.

И делать лучше именно так: не стоит лить нашатырь сразу в горловину — эффекта не будет, потому что он просто не дотечет до «места назначения».