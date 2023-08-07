Почему нужно всегда возить в машине раствор аммиака

Небольшие пузырьки сильно пахнущего вещества отечественная промышленность выпускает уже не один десяток лет. Нашатырный спирт можно купить за 25 рублей в любой аптеке. Это в разы дешевле фирменной автокосметики или банки с омывайкой.
Используя раствор аммиака, можно сделать жидкость, заменяющую дорогие очистители кузова и стекол. Для этого отмеряем где-то 15 мл (подойдет обычный шприц) лекарства и выливаем в 1,5-литровую бутылку с простой водой. Далее понадобится средство для мытья посуды: достаточно 2—3 мл. Его также добавляем в воду и хорошенько взбалтываем содержимое. Получаем бюджетную летнюю «жижу». На морозе она, конечно, замерзнет, но для августа — отличный вариант.
И делать лучше именно так: не стоит лить нашатырь сразу в горловину — эффекта не будет, потому что он просто не дотечет до «места назначения».
Кстати, полученным составом протирают и боковые стекла. Мелкую грязь и пыль он удаляет моментально. Покупка «очистителя стекла» за 1500 рублей становится лишней тратой денег.
С помощью самопального раствора отмываются и следы насекомых. Но для этих целей лучше хранить его в отдельной бутылке. И вместо простой воды использовать минералку. Чистящий эффект станет усиливаться за счет пузырьков газа и кальция, которые есть в «шипучке» — вся грязь исчезнет на раз. А вообще, так можно очистить не только триплекс, но и головную оптику. Да и на кузове состав работает. Помните, как обильно мошки налипают на бампер и зеркала бокового обзора? Это вредно для лакокрасочного покрытия. Аммиак решит проблему — нужна лишь щетка с плотным ворсом.
Поможет нашатырь и в том случае, если на капоте остались следы от тополиных почек. Достаточно капнуть его на салфетку и вытереть повреждение. Вреда для лака и краски — никакого.
А если полстакана аммиака смешать со стаканом теплой воды и опустить туда ложку соли, то получится отменный пятновыводитель для обивки салона. Наносим раствор, скажем, на след от кофе и даем 20 минут впитаться. После — легко убираем остатки и наслаждаемся полученным результатом.