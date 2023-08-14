Как вдвое сократить стоимость переборки тормозов подержанной машины

Что из себя представляет переборка тормозного суппорта? Снять, почистить, махнуть расходники, да собрать обратно. Всех дел — на вечер. Бюджет тоже невелик: 750 рублей за ремекомплект, причем оригинальный, ибо качество резиновых уплотнителей напрямую влияет на срок службы перебранного механизма; 500 — за качественный поршень и два раза по 700 — за новые направляющие. Итого — 2650 «деревянных». За каждый, напомню, суппорт, коих в машине четыре штуки. Все вместе — десяточка. Запомним эту цифру и постараемся ее сократить без ущерба для безопасности дорожного движения.

Ремонтные комплекты не трогаем, это обязательное условие. Поршень в нашем случае, увы, тоже — он заклинил, так что выбивать его пришлось пневмозубилом. Причина, к слову, проста: порванный сальник и сонмы ржавчины в цилиндре. А вот над покупкой новых направляющих механизма есть повод подумать: их стоимость — половина бюджета, но выглядят они крайне печально.

Редкий, судя по всему, сервис, использование посредственных материалов и годы свое дело сделали — «направляшки» покрылись толстым слоем ржи и накипи, так что оставить их в таком виде уже нельзя. Однако советы коллег «по счастью» подсказывают, что в магазин идти еще рано. Сначала нужно взять мелкую — тысячную — наждачную бумагу и постараться направляющие суппорта отполировать. Хотя бы ради эксперимента. Надо сказать, успешного.