Как вдвое сократить стоимость переборки тормозов подержанной машины

Фото портала "АвтоВзгляд".
Подклинивающие тормоза — стандартная беда любой машины, отъездившей пару-тройку лет в нашем климате. Ну а уж для редакционного «антикризисного» Mitsubishi Lancer — и вовсе фирменная хворь. Тормозами владельцы «Митсу» занимаются чуть ли ни каждый сезон — то колодки, то переборка. Пришел и наш черед, принесший, как водится, очередные откровения.
Эдуард Раскин

Что из себя представляет переборка тормозного суппорта? Снять, почистить, махнуть расходники, да собрать обратно. Всех дел — на вечер. Бюджет тоже невелик: 750 рублей за ремекомплект, причем оригинальный, ибо качество резиновых уплотнителей напрямую влияет на срок службы перебранного механизма; 500 — за качественный поршень и два раза по 700 — за новые направляющие. Итого — 2650 «деревянных». За каждый, напомню, суппорт, коих в машине четыре штуки. Все вместе — десяточка. Запомним эту цифру и постараемся ее сократить без ущерба для безопасности дорожного движения.

Ремонтные комплекты не трогаем, это обязательное условие. Поршень в нашем случае, увы, тоже — он заклинил, так что выбивать его пришлось пневмозубилом. Причина, к слову, проста: порванный сальник и сонмы ржавчины в цилиндре. А вот над покупкой новых направляющих механизма есть повод подумать: их стоимость — половина бюджета, но выглядят они крайне печально.

Редкий, судя по всему, сервис, использование посредственных материалов и годы свое дело сделали — «направляшки» покрылись толстым слоем ржи и накипи, так что оставить их в таком виде уже нельзя. Однако советы коллег «по счастью» подсказывают, что в магазин идти еще рано. Сначала нужно взять мелкую — тысячную — наждачную бумагу и постараться направляющие суппорта отполировать. Хотя бы ради эксперимента. Надо сказать, успешного.

Фото портала "АвтоВзгляд".

Для ускорения процесса, вставляем «направляшку» в патрон шуруповерта, рукой придерживаем наждачку и начинаем процесс очистки. О чудо: после пары сеансов и нескольких замен «полотна» на нашей шпильке появляются проблески, а после и абсолютно гладкая и ровная поверхность. Никаких раковин и следов воздействия коррозии нет, сверкающий металл и, как следствие, возможность дальше эксплуатировать направляющую. А это уже почти полторы тысячи руб. экономии на каждом суппорте.

Ложка дегтя в русской истории быть должна, поэтому из четырех снятых элементов удалось вернуть к жизни только три. Одна из направляющих очищаться отказалась, сколько ее ни крутили и в чем бы ни замачивали. Причина, как видится сейчас, кроется в отсутствии — привет, любители вторички — резинового кожуха и замазывание подвижной детали не специальной смазкой для тормозов, а подручными средствами. Например, солидолом.

Заканчивая эксперимент со шкуркой и направляющими тормозных суппортов, стоит отметить приятный итог: час работы и два листа наждачной бумаги позволили значительно сократить стоимость ремонта. Предложит ли такое мастер на сервисе? Конечно, нет. Однако при самостоятельном обслуживании автомобиля такие тонкости, пожалуй, стоит иметь ввиду.

подержанные авто, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
14 августа 2023
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