Как вдвое сократить стоимость переборки тормозов подержанной машины

Что из себя представляет переборка тормозного суппорта? Снять, почистить, махнуть расходники, да собрать обратно. Всех дел — на вечер. Бюджет тоже невелик: 750 рублей за ремекомплект, причем оригинальный, ибо качество резиновых уплотнителей напрямую влияет на срок службы перебранного механизма; 500 — за качественный поршень и два раза по 700 — за новые направляющие. Итого — 2650 «деревянных». За каждый, напомню, суппорт, коих в машине четыре штуки. Все вместе — десяточка. Запомним эту цифру и постараемся ее сократить без ущерба для безопасности дорожного движения.
Ремонтные комплекты не трогаем, это обязательное условие. Поршень в нашем случае, увы, тоже — он заклинил, так что выбивать его пришлось пневмозубилом. Причина, к слову, проста: порванный сальник и сонмы ржавчины в цилиндре. А вот над покупкой новых направляющих механизма есть повод подумать: их стоимость — половина бюджета, но выглядят они крайне печально.
Редкий, судя по всему, сервис, использование посредственных материалов и годы свое дело сделали — «направляшки» покрылись толстым слоем ржи и накипи, так что оставить их в таком виде уже нельзя. Однако советы коллег «по счастью» подсказывают, что в магазин идти еще рано. Сначала нужно взять мелкую — тысячную — наждачную бумагу и постараться направляющие суппорта отполировать. Хотя бы ради эксперимента. Надо сказать, успешного.
Для ускорения процесса, вставляем «направляшку» в патрон шуруповерта, рукой придерживаем наждачку и начинаем процесс очистки. О чудо: после пары сеансов и нескольких замен «полотна» на нашей шпильке появляются проблески, а после и абсолютно гладкая и ровная поверхность. Никаких раковин и следов воздействия коррозии нет, сверкающий металл и, как следствие, возможность дальше эксплуатировать направляющую. А это уже почти полторы тысячи руб. экономии на каждом суппорте.
Ложка дегтя в русской истории быть должна, поэтому из четырех снятых элементов удалось вернуть к жизни только три. Одна из направляющих очищаться отказалась, сколько ее ни крутили и в чем бы ни замачивали. Причина, как видится сейчас, кроется в отсутствии — привет, любители вторички — резинового кожуха и замазывание подвижной детали не специальной смазкой для тормозов, а подручными средствами. Например, солидолом.
Заканчивая эксперимент со шкуркой и направляющими тормозных суппортов, стоит отметить приятный итог: час работы и два листа наждачной бумаги позволили значительно сократить стоимость ремонта. Предложит ли такое мастер на сервисе? Конечно, нет. Однако при самостоятельном обслуживании автомобиля такие тонкости, пожалуй, стоит иметь ввиду.