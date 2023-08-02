5 неочевидных симптомов того, что тормоза автомобиля скоро «умрут»

Даже начинающий водитель наверняка уже знаком с главными недугами тормозной системы. Они очевидны. Ведь неисправность тормозов мы ощущаем самым верным — животным — чутьем. Это когда внешне все вроде как обычно, но внутри тебя зарождается необъяснимый холодок. Так люди чувствуют реальную опасность. А чтобы это полезное чувство, как говаривал последний генсек Михаил Сергеевич, развить и углубить, мы и составили этот материал.
Подробно останавливаться на банальностях нет смысла. Их более-менее знают. Ушла в бачке «тормозуха», значит, где-то утечка, и есть риск неожиданного падения давления. Потекло в колесе, та же причина — разгерметизация системы. Заскрежетало в колесах — полнейшее безобразие, вы прозевали момент, когда нужно заменить колодки, и железо трется о железо, провоцируя дальнейшие разрушения. При нажатии на тормоз бьется руль — срочно в сервис. Причин может быть много: те же колодки, повело тормозной диск…
Похожая история, если под правой ногой трепетно забилась при нажатии педаль тормоза. Это или проблемы с диском (трещина либо деформация), или неравномерный износ накладки тормозной колодки, или подклинивающий тормозной цилиндр. Словом, сразу в сервис. Без проволочек. Ну а если не все так очевидно? Как распознать наметившуюся проблему загодя?
Диски в гуталине
Чем дороже и качественнее автомобиль, тем проще определить неурядицы по его поведению. Наверняка для начала он и сам зажжет тревожную метку на панели приборов. Какой-нибудь восклицательный знак или значок ABS. А кроме того, от дисфункции тормозов сразу просядет управляемость и курсовая устойчивость при замедлении. Даже едва заметный увод машины в одну из сторон подскажет о возникновении разницы усилий при работе суппортов. Один из рабочих тормозных цилиндров может подклинивать из-за банального попадания грязи или коррозии. Исправить легко, избежав последующих проблем. Случается, «водит» из-за уставших колодок, когда их истончившиеся донельзя фрикционные накладки уже не способны обеспечить равномерное давление на тормозной диск.
Тормозные диски вообще важная штука. За ними стоит приглядывать особо. Это можно и нужно делать через щели дисков колесных. Не грех иной раз и нежно погладить «блестящего» пальчиком, чтобы на ощупь проверить степень его износа и наличие трещин. А боитесь испачкаться, работайте глазами. Тревожный признак — сизые пятна и разводы, которые подскажут о перегреве диска, повлекшем необратимые изменения структуры и свойств металла. В точках перегрева фрикционный слой колодок проскальзывает. На дороге это может быть и не заметно, однако такой диск пора менять.
Визуально или тем же пальчиком можно определить на тормозном диске темный слегка маслянистый налет. Это — результат перегрева и срочный повод для замены колодок. Когда и если фрикционы колодок плавятся, они «мажутся» на диск словно гуталин. Понятно, что эффективного торможения на таком колесе не будет.
Может повлечь более серьезные проблемы и невинное, на первый взгляд, подклинивание одного из рабочих цилиндров. Если их в суппорте несколько, незаметный сбой одного спровоцирует перекос усилия на колодке. Как результат — ускоренный износ всего узла целиком и лишние затраты.
Вам с газом или без
Не будем забывать, что изнашиваются не только передние, но и задние тормоза. Пусть и меньшими темпами. На первых порах — вне зависимости от того, дисковые они или барабанные — скорый ремонт постучится очень деликатно. Например, легкой вибрацией на руле или педали тормоза, которые легко спутать с огрехами дорожного покрытия, последствиями дождя или неровной работой двигателя. Уставшие сверх меры тормоза барабанного типа чаще отдают вибрацией на кузов.
Мягкая педаль тормоза и увеличение ее хода — один из ярких и очевидных поводов для срочного визита в сервис. Тут все примерно ясно: жидкость выдавило давлением через уплотнители рабочих цилиндров, либо «тормозуха» уходит через резиновые шланги или уплотнения штуцеров металлических трубок.
Когда педаль «проваливается», а уровень тормозной жидкости в бачке прежний — симптом не менее опасный. Так выглядит разрушение армированного шланга, когда лопается только его внутренний текстильный корд, позволяя резиновым стенкам свободно деформироваться (надуваться). Итог — жидкость в системе, снаружи ее следов нет, а тормозной контур не работает.
Педалька начинает постепенно слабеть, и когда тормозная жидкость превращается в «газировку». Тоже не всегда очевидный симптом, нарастающий либо после закипания «тормозухи», либо со временем, в процессе набора ею влаги.
Не просто бывает распознать и выход из строя главного тормозного цилиндра, когда жидкость, не имея выхода наружу, перепускается между цилиндром и его поршнем, например, из-за потери эластичности манжетных уплотнителей последнего. Для непосвященного тут вообще засада — уровень «тормозухи» прежний, протечек не видно, педаль худо-бедно упирается, а тормозов уже практически нет.
И, наконец, тревожный сигнал даст сама тормозная жидкость, если, конечно, не бросать ее под капотом без внимания на долгие годы. Тут, извиняемся, как с мочой на анализе. Любое изменение ее цвета и прозрачности говорит о заболевании. Словом, тормоза такая штука, что прошляпишь пустяк — нарвешься на дорогой ремонт или, того хуже, аварию. Главное — вовремя заметить и отреагировать на сигнал, обратившись на сервис.