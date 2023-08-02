5 неочевидных симптомов того, что тормоза автомобиля скоро «умрут»

Даже начинающий водитель наверняка уже знаком с главными недугами тормозной системы. Они очевидны. Ведь неисправность тормозов мы ощущаем самым верным — животным — чутьем. Это когда внешне все вроде как обычно, но внутри тебя зарождается необъяснимый холодок. Так люди чувствуют реальную опасность. А чтобы это полезное чувство, как говаривал последний генсек Михаил Сергеевич, развить и углубить, мы и составили этот материал.

Подробно останавливаться на банальностях нет смысла. Их более-менее знают. Ушла в бачке «тормозуха», значит, где-то утечка, и есть риск неожиданного падения давления. Потекло в колесе, та же причина — разгерметизация системы. Заскрежетало в колесах — полнейшее безобразие, вы прозевали момент, когда нужно заменить колодки, и железо трется о железо, провоцируя дальнейшие разрушения. При нажатии на тормоз бьется руль — срочно в сервис. Причин может быть много: те же колодки, повело тормозной диск…