Перекупский подкрас: как за копейки красиво убрать сколы на кузове авто

Главная задача перекупа — сделать быстро. Потраченное время — замороженные деньги, которые не успели сделать один, а то и два круга и, как следствие, не принесли дохода. Поэтому ни о каких долгостроях речи быть не может: от покупки до продажи проходит минимум времени. С другой стороны, продукт должен выглядеть достойно, привлекательно и дорого, иначе за него не заплатят желаемую сумму. Балансируя между молотом и наковальней, «купцы» изобретают фантастические по своей простоте и дешевизне методы, способствующие превращению гадкого утенка в прекрасного лебедя.

Каждый продавец знает, что покупаем мы глазами. Можно долго петь о характеристиках, но если «визуал» подвел — сделки не будет. Так что сколы, которые, с одной стороны, гарантируют отсутствие «кустарных» лакокрасочных слоев, а с другой — портят внешний вид, в четырех случаях из четырех цену снижают. Так что красить придется. Вопрос, как? Если продается «Майбах» — полноценно, инвестиция отобьется. А если «Жигуль»? Или подержанная иномарочка из нижнего ценового сегмента?

Тут тоже есть опробованная методика: никаких баночек, карандашиков и прочего они не используют — дорого, да и краска со временем наверняка выгорела, так что цвет не подойдет. На рынке в самой маленькой таре подбирается «колер» и там же смешивается с лаком. Полученным «компотом» и будет произведен ремонт.