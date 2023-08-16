Перекупский подкрас: как за копейки красиво убрать сколы на кузове авто

Главная задача перекупа — сделать быстро. Потраченное время — замороженные деньги, которые не успели сделать один, а то и два круга и, как следствие, не принесли дохода. Поэтому ни о каких долгостроях речи быть не может: от покупки до продажи проходит минимум времени. С другой стороны, продукт должен выглядеть достойно, привлекательно и дорого, иначе за него не заплатят желаемую сумму. Балансируя между молотом и наковальней, «купцы» изобретают фантастические по своей простоте и дешевизне методы, способствующие превращению гадкого утенка в прекрасного лебедя.
Каждый продавец знает, что покупаем мы глазами. Можно долго петь о характеристиках, но если «визуал» подвел — сделки не будет. Так что сколы, которые, с одной стороны, гарантируют отсутствие «кустарных» лакокрасочных слоев, а с другой — портят внешний вид, в четырех случаях из четырех цену снижают. Так что красить придется. Вопрос, как? Если продается «Майбах» — полноценно, инвестиция отобьется. А если «Жигуль»? Или подержанная иномарочка из нижнего ценового сегмента?
Тут тоже есть опробованная методика: никаких баночек, карандашиков и прочего они не используют — дорого, да и краска со временем наверняка выгорела, так что цвет не подойдет. На рынке в самой маленькой таре подбирается «колер» и там же смешивается с лаком. Полученным «компотом» и будет произведен ремонт.
После скол «подготавливается»: «шестисотой» шкуркой обрабатываем рыхлые края, снимаем ржу, затем тонкой кистью или ватной палочкой аккуратно наносим подготовленный состав и даем подсохнуть. У процесса даже есть собственное название: скол «подкапывают» — не надо мазать и махать кистью, надо аккуратно капнуть.
Через 10 минут — второй слой. Далее — «тысячной» наждачкой зашкуриваем в радиусе пятирублевой монеты от скола. Потом — «двухтысячной» в радиусе ладони. Потом — полировка пастой и машинкой. Вся операция занимает час времени, но результат, как показывает практика, держится до пары лет. А стоит около 1000 ₽ на всю машину!
Чтобы осознать финансовую целесообразность достаточно вспомнить, что покраска одной детали даже в самом чудовищном гараже дешевле 7000 рублей не выйдет — уж очень дороги сейчас материалы. «Подкапать» же можно хоть всю машину, а тотальная полировка после «огранит» самый безобразный «алмаз».