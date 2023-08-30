Почему после детейлинга у машин появляются «глюки» в электрике

Подавляющее большинство работ по уходу за «железным конем» требуют хорошего освещения в ангаре. И даже если на лампах изначально не экономили, все равно происходят ситуации, когда света не хватает. Тогда мастера поступают просто: используют оптику автомобиля. Либо, как только машина заезжает в бокс на «мойдодыр» салона, открывают все двери, и «светомузыка» горит несколько часов.

У премиальных автомобилей — например, BMW X7 или Mercedes-Benz E-класса — предусмотрена так называемая функция «засыпания». Она предназначена для того, чтобы спасти батарею от разряда. Но защиты от горе-мастеров не придумали даже немцы. Как только авто «засыпает», детейлеры нажимают клавишу «старт-стоп», и все работает дальше. До тех пор, пока АКБ не высаживается «в ноль».

Осознав проблему, сотрудники заводят двигатель с помощью портативного зарядного устройства и отдают сияющего чистотой «железного коня» клиенту. Тот довольный уезжает, а через какое-то время сталкивается с «необъяснимыми» неполадками.