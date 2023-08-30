Почему после детейлинга у машин появляются «глюки» в электрике

Подавляющее большинство работ по уходу за «железным конем» требуют хорошего освещения в ангаре. И даже если на лампах изначально не экономили, все равно происходят ситуации, когда света не хватает. Тогда мастера поступают просто: используют оптику автомобиля. Либо, как только машина заезжает в бокс на «мойдодыр» салона, открывают все двери, и «светомузыка» горит несколько часов.
У премиальных автомобилей — например, BMW X7 или Mercedes-Benz E-класса — предусмотрена так называемая функция «засыпания». Она предназначена для того, чтобы спасти батарею от разряда. Но защиты от горе-мастеров не придумали даже немцы. Как только авто «засыпает», детейлеры нажимают клавишу «старт-стоп», и все работает дальше. До тех пор, пока АКБ не высаживается «в ноль».
Осознав проблему, сотрудники заводят двигатель с помощью портативного зарядного устройства и отдают сияющего чистотой «железного коня» клиенту. Тот довольный уезжает, а через какое-то время сталкивается с «необъяснимыми» неполадками.
Скажем, у упомянутого BMW X7 может «глюкнуть» спидометр, показывая по время движения 0 км/ч. Или панель приборов отказывается гаснуть, когда водитель закрывает с ключа двери. Эти и другие сбои электрики возникают как раз после работы «зарядником». Ведь производители многих премиальных машин не рекомендуют их использовать. Да что там говорить: даже на Volkswagen Passat последних поколений предписано обслуживать батареи только в официальном сервисе.
В результате нештатного вмешательства у электронных блоков начинается «паника». И не все системы после нее приходят в себя. Казалось бы, решение элементарное: сбросить и снова накинуть клеммы. Но не все так просто. Современные аккумуляторы не любят хронического недозаряда — они моментально «умирают». В итоге приходится выкладывать 50 000 рублей и покупать новую АКБ.
Поэтому, чтобы не терять деньги на запчастях и диагностике, доверяйте свою машину только проверенному сервису. Или хотя бы внимательнее изучайте отзывы в сети.