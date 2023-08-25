Почему на самом деле не надо чистить дроссельную заслонку

Как правило, автовладелец, начитавшись «нтернетов» вдруг вспоминает, что на важнейший механизм никогда не обращал внимание. Даже профилактику не делал. А ведь лет за пять там действительно скопилось много грязи: как внутри, так и на корпусе. Купив средство «очиститель карбюратора», гражданин берется за работу. Снимает воздуховод и удаляет загрязнения. Заслонка блестит как новая!
Довольный собой он собирает все в обратной последовательности, заводит мотор и получает сюрприз. Обороты холостого хода вдруг начинают плавать, либо отклоняются от нормы. То есть они или слишком низкие, или — наоборот — высокие.
Как ни странно, дело именно в грязи. Будучи постоянно в движении, заслонка протачивает небольшие зазоры в корпусе дросселя на траектории своего перемещения. Дает о себе знать и мелкий абразив, который не может удержать воздушный фильтр. Вот, кстати, одна из причин, почему на «воздушнике» нельзя экономить. Даже если он стоит приличных денег.
Нечистоты в этом случае играют роль «затирки», уплотняя щели, и компенсируют износ металла. Мотор работает ровно и без перебоев. Когда же проводят «мойдодыр», выработка на корпусе и лопатке дросселя оголяется. Через нее начинает поступать лишний воздух, который и вызывает неровную работу двигателя.
Если заслонка электронная, иногда помогает ее адаптация, которую проводят в сервисе с использованием специального оборудования. В ином случае можно «поиграться» с регулировкой ограничительного винта этой самой заслонки. Но лучше, чтобы операцию делал специалист. Иначе проблему можно только усугубить. Ну а в самом плохом случае узел придется менять в сборе, что довольно дорого.
Иначе говоря, если электроника не выдает ошибок по дроссельному узлу, а силовой агрегат работает без перебоев, не надо лишний раз заниматься профилактикой.