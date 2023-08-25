Почему на самом деле не надо чистить дроссельную заслонку

Как правило, автовладелец, начитавшись «нтернетов» вдруг вспоминает, что на важнейший механизм никогда не обращал внимание. Даже профилактику не делал. А ведь лет за пять там действительно скопилось много грязи: как внутри, так и на корпусе. Купив средство «очиститель карбюратора», гражданин берется за работу. Снимает воздуховод и удаляет загрязнения. Заслонка блестит как новая!

Довольный собой он собирает все в обратной последовательности, заводит мотор и получает сюрприз. Обороты холостого хода вдруг начинают плавать, либо отклоняются от нормы. То есть они или слишком низкие, или — наоборот — высокие.

Как ни странно, дело именно в грязи. Будучи постоянно в движении, заслонка протачивает небольшие зазоры в корпусе дросселя на траектории своего перемещения. Дает о себе знать и мелкий абразив, который не может удержать воздушный фильтр. Вот, кстати, одна из причин, почему на «воздушнике» нельзя экономить. Даже если он стоит приличных денег.