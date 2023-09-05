Почему замена изношенных сайлентблоков далеко не всегда решает проблемы с подвеской

Дефицит на рынке запчастей возродил давно уже, казалось бы, забытые операции: тормозные механизмы перебирают, колодки переделывают, диски фрезеруют и протачивают, а сайлентблоки в рычагах меняют на новые. Для владельца — серьезное подспорье и экономия: оригинальный тормозной диск, например, на среднестатистический японский внедорожник обойдется в 26 000 рублей. Проточка же — в тысячу. Почувствуйте разницу, что называется.

Конечно, скажут знатоки, проточенные диски не выходят столько же, сколько новые, да и вообще может начать бить в педаль после первой же лужи. Но разница в цене — 26 раз, и этим все сказано.

Восстановительным процедурам подвергаются и рычаги подвески: в трех случаях из четырех причиной выхода из строя является изношенный сайлентблок, который рвется от гусарских проездов по ямам и колдобинам. А иногда — и просто от времени. «Резинка» запрессовывается в рычаг на заводе с помощью специального оборудования, и операцию проводят «на горячую», так что просто вытащить, как на старых добрых «японцах», уже не выйдет.