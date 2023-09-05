Почему замена изношенных сайлентблоков далеко не всегда решает проблемы с подвеской

Фото: starlightautomotive.com
Многие опытные автовладельцы застали времена, когда не только узлы и агрегаты, но и огромное количество деталей восстанавливали, а не меняли. Те же рычаги, в которых на заводе запрессовывают резиновые сайлентблоки, раньше ремонтировали. Почему же такая операция уже не актуальна сейчас? На то есть более чем веские причины.
Эдуард Раскин

Дефицит на рынке запчастей возродил давно уже, казалось бы, забытые операции: тормозные механизмы перебирают, колодки переделывают, диски фрезеруют и протачивают, а сайлентблоки в рычагах меняют на новые. Для владельца — серьезное подспорье и экономия: оригинальный тормозной диск, например, на среднестатистический японский внедорожник обойдется в 26 000 рублей. Проточка же — в тысячу. Почувствуйте разницу, что называется.

Конечно, скажут знатоки, проточенные диски не выходят столько же, сколько новые, да и вообще может начать бить в педаль после первой же лужи. Но разница в цене — 26 раз, и этим все сказано.

Восстановительным процедурам подвергаются и рычаги подвески: в трех случаях из четырех причиной выхода из строя является изношенный сайлентблок, который рвется от гусарских проездов по ямам и колдобинам. А иногда — и просто от времени. «Резинка» запрессовывается в рычаг на заводе с помощью специального оборудования, и операцию проводят «на горячую», так что просто вытащить, как на старых добрых «японцах», уже не выйдет.

Фото: www.sidem.be

Наши умельцы догадались выжигать старое и вставлять новое. Гениально! Но нет. Пятнадцать лет назад такая «шалость» могла бы и пройти, а вот сегодня — уже нет. И причина тому — материал, из которого изготовлена подвеска.

Ориентировочно до 2007—2008 годов все использовали металл, который можно было жечь, бить, колоть, и ничего страшного не случалось. С ним фокус «прожег-достал-вставил новый» удается, деталь ходить будет. Но после мир пошел по схеме облегчения, и основным материалом подвески стал алюминий. «Крылатый металл» такой дерзости не позволит, и установленный в рычаг сайлентблок просто вывалится через несколько сотен километров. Знают ли об этом мастера? Конечно, знают — пробовали не раз, результат один и тот же.

Но с другой стороны, чертовски сложно отказать владельцу, скажем, Mercedes-Benz, которому предлагают купить пару новых рычагов за 40 000 — 50 000 рублей — тому, что читал на форумах о возможностях перепрессовки. Раз собственник готов взять на себя ответственность, привез детали и платит за работу, почему бы не взяться? А то, что через сотню-две километров подвеска снова начнет «брякать», звонко отдавая ударами в руль, так это — проблема завтрашнего дня.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
5 сентября 2023
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