Почему замена изношенных сайлентблоков далеко не всегда решает проблемы с подвеской

Дефицит на рынке запчастей возродил давно уже, казалось бы, забытые операции: тормозные механизмы перебирают, колодки переделывают, диски фрезеруют и протачивают, а сайлентблоки в рычагах меняют на новые. Для владельца — серьезное подспорье и экономия: оригинальный тормозной диск, например, на среднестатистический японский внедорожник обойдется в 26 000 рублей. Проточка же — в тысячу. Почувствуйте разницу, что называется.
Конечно, скажут знатоки, проточенные диски не выходят столько же, сколько новые, да и вообще может начать бить в педаль после первой же лужи. Но разница в цене — 26 раз, и этим все сказано.
Восстановительным процедурам подвергаются и рычаги подвески: в трех случаях из четырех причиной выхода из строя является изношенный сайлентблок, который рвется от гусарских проездов по ямам и колдобинам. А иногда — и просто от времени. «Резинка» запрессовывается в рычаг на заводе с помощью специального оборудования, и операцию проводят «на горячую», так что просто вытащить, как на старых добрых «японцах», уже не выйдет.
Наши умельцы догадались выжигать старое и вставлять новое. Гениально! Но нет. Пятнадцать лет назад такая «шалость» могла бы и пройти, а вот сегодня — уже нет. И причина тому — материал, из которого изготовлена подвеска.
Ориентировочно до 2007—2008 годов все использовали металл, который можно было жечь, бить, колоть, и ничего страшного не случалось. С ним фокус «прожег-достал-вставил новый» удается, деталь ходить будет. Но после мир пошел по схеме облегчения, и основным материалом подвески стал алюминий. «Крылатый металл» такой дерзости не позволит, и установленный в рычаг сайлентблок просто вывалится через несколько сотен километров. Знают ли об этом мастера? Конечно, знают — пробовали не раз, результат один и тот же.
Но с другой стороны, чертовски сложно отказать владельцу, скажем, Mercedes-Benz, которому предлагают купить пару новых рычагов за 40 000 — 50 000 рублей — тому, что читал на форумах о возможностях перепрессовки. Раз собственник готов взять на себя ответственность, привез детали и платит за работу, почему бы не взяться? А то, что через сотню-две километров подвеска снова начнет «брякать», звонко отдавая ударами в руль, так это — проблема завтрашнего дня.