Желтые точки на кузове машины: как быстро и просто решить проблему

Новые автомобили в России очень быстро становятся подержанными. Уже после первой, залитой реагентами, зимы на солнечный свет могут вылезти следы коррозии, а после пары лет в городе, с его парковками у супермаркетов и тесными дворовыми стоянками, приходится задуматься о полировке. Ну а если «ласточке» все пять лет — и малярный цех не за горами. Эксплуатация «проступает» даже там, где нет визуальных следов контакта: краска цела, но на ней появились какие-то желтые пятна, будто проступающая из глубины ржавчина. Внутренняя коррозия, как на «Жигулях» эпохи безвременья? Вот тебе, бабка, и иномарка…

Вдоволь высказав свое мнение, тесно связанное с претензиями ко всем — от «рептилоидов» до масонов — надо переходить к делу. Вряд ли официальный дилер безвременно покинувшего Россию бренда захочет брать машину на гарантийный ремонт. Следовательно, придется приводить в порядок за свой счет, поэтому покраску отложим — не время для резких движений — и попробуем кустарно-гаражные способы.

Сначала стоит попробовать любое средство от битума: дорожные работы летом шли по всей России, а желтые пятна вполне могут быть мельчайшими частицами той самой дорожной жижи. После мойки обрабатываем наиболее страшные участки, даем средству чуть потрудиться, потом — смываем. Ого, небольшой результат уже есть. Повторение — мать учения.