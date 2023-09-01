Как устранить скрип тормозов совершенно бесплатно и всего за несколько минут

Скрип тормозов, особенно наиболее мощных — передних, считается одним из самых частых и досадных дефектов системы. Зачастую, следует признать, неприятные высокочастотные звуки полноценной неисправностью и не являются. Так, лишь досадный симптом, доставляющий дискомфорт и подсказывающий, что система работает неидеально.

В качестве источников скрипа хороший специалист назовет более двадцати различных факторов, и о большинстве из них портал «АвтоВзгляд» уже не раз рассказывал. Но сегодня речь пойдет о наиболее частой и лежащей на поверхности причине, которую иной раз не берут в расчет даже иные продвинутые водители.

Итак, тормоза вдруг неожиданно заскрипели при нажатии соответствующей педали. Переходя в едкий неприятный писк на грани ультразвука. Попала грязь? На рабочую поверхность тормозной колодки сыпануло песочком? А может, что-то серьезнее: «доходит» ступичный подшипник или начал подклинивать один из тормозных цилиндров, создавая перекос в рабочей тормозной паре — диск/колодка?