Как устранить скрип тормозов совершенно бесплатно и всего за несколько минут

Скрип тормозов, особенно наиболее мощных — передних, считается одним из самых частых и досадных дефектов системы. Зачастую, следует признать, неприятные высокочастотные звуки полноценной неисправностью и не являются. Так, лишь досадный симптом, доставляющий дискомфорт и подсказывающий, что система работает неидеально.
В качестве источников скрипа хороший специалист назовет более двадцати различных факторов, и о большинстве из них портал «АвтоВзгляд» уже не раз рассказывал. Но сегодня речь пойдет о наиболее частой и лежащей на поверхности причине, которую иной раз не берут в расчет даже иные продвинутые водители.
Итак, тормоза вдруг неожиданно заскрипели при нажатии соответствующей педали. Переходя в едкий неприятный писк на грани ультразвука. Попала грязь? На рабочую поверхность тормозной колодки сыпануло песочком? А может, что-то серьезнее: «доходит» ступичный подшипник или начал подклинивать один из тормозных цилиндров, создавая перекос в рабочей тормозной паре — диск/колодка?
Сразу приходит в голову мысль, что нужно смазать направляющие суппортов и заполнить смазкой пыльники. А заодно обработать керамической или медной пастой тыльные части колодки и противоскрипные пластины… Не спешите строить конспирологические теории. Все может оказаться куда проще.
Вспомните, а не посещали ли вы недавно шиномонтаж? Покрышка прохудилась или меняли резину в сезонном порядке. Может, просто снимали колесо в сервисе для ремонта, скажем, несвязанных с тормозной системой деталей подвески? И если было такое, с большой долей вероятности ваш нынешний скрип — следствие неквалифицированных действий ремонтников или сотрудников шиномонтажа. А тормоза тут вовсе ни при чем.
Это может прозвучать дико, но нынче уже сложно встретить мастера, который при ремонте тормозной системы или шин пользуется динамометрическим ключом. Сегодня в ходу инструмент другой — пневматический — на первый взгляд, более технологичный и куда более производительный. О последнем не поспоришь, но что касается технологичности в самом прямом смысле этого слова — большой вопрос.
Одним из наиболее простых и действенных способов ликвидации скрипа в районе колес остается банальная протяжка их гаек/болтов правильным моментом. Нередко именно крепеж оказывается перетянутым. А теперь признайтесь честно, как часто вы были свидетелем использования динамометрического ключа на СТО или в шиномонтаже?
Распространенная ошибка — ускоренная затяжка болтов без контроля момента. В лучшем случае «мастер» посадит колесо с помощью всемогущего ударного пневмогайковерта, виртуозно потратив на каждый болтик не более полутора секунд, и, быть может, в двух из десяти случаев формально щелкнет следом динамометрической «трещоткой». Дескать, он компетентный спец, понимающий важность динамометрии.
А между тем, ударный ключ развивает не 20 и не 30 Нм. И даже не 80, 100 или 150 — усилие именно в этом диапазоне рекомендуют для крепления колес различные автопроизводители. А 800 Нм, 900… И подчас все 1600 Нм! Таким образом, ловко втыкая ваши колесные болты по месту, механик превышает рекомендуемый крутящий момент от 2,5 до 6,5 раз в зависимости от модели инструмента! А фиктивный якобы контроль динамометрическим ключом после работы силового пневмогайковерта сродни контрольному выстрелу дробью после поражения дичи из скорострельной пушки среднего калибра.
Что же происходит? Какова физика процесса? Тормоза — сфера особого риска. Например, недотянутое, а скорее даже перетянутое крепление диска может привести к аварии. Ведь именно рабочая пара диск/колодки принимает на себя всю кинетическую энергию во время замедления. Похожая история с колесными болтами/гайками.
Контроль указанного производителем для каждой конкретной модели точного момента затяжки всех гаек и болтов, что у автомобиля «ниже пояса», должен соблюдаться неукоснительно. Адекватное взаимодействие компонентов, обеспечиваемое оптимальной затяжкой, предотвращает «механическое напряжение» деталей, способное привести к их деформации, перекосу. Перетянутые гайки провоцируют передачу частот, генерирующих шумы и посторонние звуки. Любая резьба — это демпфер между компонентами, превращающийся в проводника вибраций. А при торможении компоненты начинают резонировать — «петь» — разнося эту «мелодию» по всей системе.
Словом, услышав немотивированный скрип, попробуйте банальный способ — перетяжку креплений колес правильным моментом, который наверняка указан в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Увидите, скрип исчезнет…