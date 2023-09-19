Эх, закипим: почему раздувает патрубки системы охлаждения

Автомобиль — штука капризная. Особенно если относиться к нему исключительно потребительски: стоит «железному коню» осознать, что он — лишь транспорт из точки «А» в точку «Б», как проблемы начинают лезть, откуда не ждали. Простой пример — система охлаждения, состоящая из помпы, радиатора, расширительного бачка да закрытого контура, часть которого — резиновые шланги. Проще и надежней — некуда, казалось бы. Но дьявол кроется в мелочах.

Повышенное давление в системе стравливается через клапан, находящийся либо в пробке расширительного бачка, либо — радиатора. Кто недавно это пробку менял? А кто на нее смотрел, предварительно сняв и очистив от накипи? То-то и оно, как стрельнет — так и поговорим, как в древней мудрости о петухе.

Но пробка выходит из строя не сразу: сначала она пытается жить, периодически залипая. Давление в системе не стравливается, а повышенная нагрузка падает на следующий балансировочный узел — на шланги.