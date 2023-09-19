Эх, закипим: почему раздувает патрубки системы охлаждения

Автомобиль — штука капризная. Особенно если относиться к нему исключительно потребительски: стоит «железному коню» осознать, что он — лишь транспорт из точки «А» в точку «Б», как проблемы начинают лезть, откуда не ждали. Простой пример — система охлаждения, состоящая из помпы, радиатора, расширительного бачка да закрытого контура, часть которого — резиновые шланги. Проще и надежней — некуда, казалось бы. Но дьявол кроется в мелочах.
Повышенное давление в системе стравливается через клапан, находящийся либо в пробке расширительного бачка, либо — радиатора. Кто недавно это пробку менял? А кто на нее смотрел, предварительно сняв и очистив от накипи? То-то и оно, как стрельнет — так и поговорим, как в древней мудрости о петухе.
Но пробка выходит из строя не сразу: сначала она пытается жить, периодически залипая. Давление в системе не стравливается, а повышенная нагрузка падает на следующий балансировочный узел — на шланги.
Они не просто так сделаны из эластичного материала — резины. Растягиваясь, шланги способны компенсировать избыток давления в системе, не реагирую фонтаном пара на любую неисправность. Раз за разом, день за днем они тянуться и раздуваются. Происходит это не очень быстро, ведь резина в них — армированная, усиленная кордом из специальных нитей. Но однажды все же случится: раздуваясь, шланг деформируется. И это видно невооруженным взглядом.
Заметив, что шланг уже принял новый внешний вид (благо, все они находятся на виду), опытный водитель поймет разом две истины: пора менять и шланги, они свое отходили, и пробку радиатора или расширительного бачка, в зависимости от системы охлаждения ДВС. Одно без другого — деньги на ветер, ведь оба элемента уже неисправны.
Причем, менять один шланг — так же бессмысленное занятие: система подвергалась повышенным нагрузкам, следовательно каждый ее элемент пострадал. Алюминиевый радиатор и пластиковый расширительный бачок, вероятнее всего, выдержали. Но это не точно — лучше осмотреть и проверить. Лишним не будет.