Почему на некоторых авто при замене масла критически важно менять и сливную пробку

В чем заключается рутинная процедура смены смазки с точки зрения большинства автомобилистов? Ничего хитрого: открутили сливную пробку картера двигателя, сцедили в заранее припасенную емкость «отработку». Далее снимаем старый фильтр, устанавливаем на его место новый и заправляем движок свежей смазкой. Предварительно не забыв вернуть винтовую пробку картера на ее законное место.

Но не все так просто. Если внимательно вчитываться в счета за проведенное в салоне официального дилера ТО, можно открыть для себя следующее. Оказывается, при замене масла мастера часто меняют вам и сливную пробку картера! Стоит это «удовольствие», разумеется, по-разному. Где-то «бюджетно» — около 1000 рублей. А где-то, у премиальных, скажем, автобрендов, эта мелкая и копеечная по своей сути железяка ценится в разы дороже.

Когда автовладелец имеет дело с ТО на гарантийной машине, даже с таким явным «разводом на деньги» со стороны сервисменов бороться практически невозможно. Поскольку они всегда могут сослаться на регламент работ, утвержденный автопроизводителем. Мол, ничего не знаем, так положено. Но когда мы обслуживаем сошедшее с гарантии авто, от подобной ерунды с заменой дурацкой пробки мы можем совершенно спокойно отбиться.