Почему на некоторых авто при замене масла критически важно менять и сливную пробку

В чем заключается рутинная процедура смены смазки с точки зрения большинства автомобилистов? Ничего хитрого: открутили сливную пробку картера двигателя, сцедили в заранее припасенную емкость «отработку». Далее снимаем старый фильтр, устанавливаем на его место новый и заправляем движок свежей смазкой. Предварительно не забыв вернуть винтовую пробку картера на ее законное место.
Но не все так просто. Если внимательно вчитываться в счета за проведенное в салоне официального дилера ТО, можно открыть для себя следующее. Оказывается, при замене масла мастера часто меняют вам и сливную пробку картера! Стоит это «удовольствие», разумеется, по-разному. Где-то «бюджетно» — около 1000 рублей. А где-то, у премиальных, скажем, автобрендов, эта мелкая и копеечная по своей сути железяка ценится в разы дороже.
Когда автовладелец имеет дело с ТО на гарантийной машине, даже с таким явным «разводом на деньги» со стороны сервисменов бороться практически невозможно. Поскольку они всегда могут сослаться на регламент работ, утвержденный автопроизводителем. Мол, ничего не знаем, так положено. Но когда мы обслуживаем сошедшее с гарантии авто, от подобной ерунды с заменой дурацкой пробки мы можем совершенно спокойно отбиться.
Это же, в конце концов, не фильтр, а, по факту, толстенький стальной болт. Что в нем может такого износиться за 10 000—15 000 километров пробега между ТО? Не может, да. Но менять его иной раз приходится. Дело оказывается в уплотнительном колечке, которое надевают на злосчастную пробку непосредственно перед тем, как закрутить ее в картер.
У некоторых марок авто даже в заводской комплектации применяются стальные шайбы-уплотнения. И при закручивании сливной пробки с требуемым усилием они деформируют резьбу. Из-за чего при повторном использовании «затычки для масла» может образоваться его течь! Поэтому старую винтовую пробку приходится выкидывать и заменять ее новой, с нетронутой резьбой.
Избежать такой расточительности просто. Достаточно вместо стальной уплотнительной шайбы использовать, скажем, медную. Этот пластичный цветной металл мнется сам, оставляя стальную резьбу в неизменном виде. Но медь дороже железа. И ради экономии автопроизводители используют стальные уплотнения. Оставляя вопросы приобретения новых пробок картера либо перехода на медные шайбы вместо «родных» на усмотрение владельца автомобиля.