Государственная примета: как определить наверняка, что пора «переобувать» автомобиль

Спор о шипах и «нешипах» по осени перекрывает даже «тред» о моторных маслах и другие вечные темы. Однако есть один вопрос, стабильно вылезающий на первые полосы сообществ и гаражных кооперативов каждую осень-весну: пора или еще не пора? Естественно, речь про сезонную «переобувку»: кто-то докатывает летнюю резину, кто-то не хочет портить зимнюю, кто-то ждет, пока рассосутся очереди у монтажника. Одним словом, каждый выбирает «день Х» сам, но ошибка в решении этой задачки может влететь в копеечку: железо дороже резины. Про фары вообще молчу.
Так как же определить точный день, когда нужно откопать в гараже зимние покрышки, отстоять свою очередь и «переобуть» машину? Народная молва гласит, что как только среднесуточная температура упадет ниже семи градусов по Цельсию — можно. Но осень славна своими переменами, а неистовый снег в Первопрестольной сошел за пару дней, вернув нас чуть ли не обратно в август. Сейчас-то на летней резине правильнее будет, чем на зимней. И как же быть?
Есть очень точная «народная примета», позволяющая не ошибиться — та, что с показаниями термометра, Гидрометцентра, косяками перелетных птиц и мхом на деревьях не связана. Называется она ФСО — Федеральная Служба Охраны, в компетенции которой находится и кортеж президента. Вряд ли там экономят шипы или ждут скидок — не тот размах. Ответственные лица, смеем предположить, не станут рисковать жизнью и здоровьем важнейшего пассажира, а потому проводят все регламентные работы вовремя.
Так вот ФСО отчиталась, что в этом году осуществляет осенний шиномонтаж в течение последней недели октября. То есть когда вы читаете эти строчки, автомобили президентского кортежа уже «бегают» на зимней резине — следовательно, и нам пора «переобуваться». Лучшей и более точной приметы и не придумать!
Потеря управления — последнее, что можно пожелать водителю, а этот аспект сильно зависит именно от сцепления с асфальтом. Там-то и находится «зона ответственности» покрышки. В России «переобувать» машину нужно обязательно, потому что летом у нас жарко, а зимой — морозно. Универсальных шин быть не может — только летний и зимний комплекты. И время для последнего пришло. ФСО подтверждает.