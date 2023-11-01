Государственная примета: как определить наверняка, что пора «переобувать» автомобиль

Спор о шипах и «нешипах» по осени перекрывает даже «тред» о моторных маслах и другие вечные темы. Однако есть один вопрос, стабильно вылезающий на первые полосы сообществ и гаражных кооперативов каждую осень-весну: пора или еще не пора? Естественно, речь про сезонную «переобувку»: кто-то докатывает летнюю резину, кто-то не хочет портить зимнюю, кто-то ждет, пока рассосутся очереди у монтажника. Одним словом, каждый выбирает «день Х» сам, но ошибка в решении этой задачки может влететь в копеечку: железо дороже резины. Про фары вообще молчу.

Так как же определить точный день, когда нужно откопать в гараже зимние покрышки, отстоять свою очередь и «переобуть» машину? Народная молва гласит, что как только среднесуточная температура упадет ниже семи градусов по Цельсию — можно. Но осень славна своими переменами, а неистовый снег в Первопрестольной сошел за пару дней, вернув нас чуть ли не обратно в август. Сейчас-то на летней резине правильнее будет, чем на зимней. И как же быть?