Зачем каждый год мыть впускной коллектор даже на относительно свежем автомобиле

Каким бы высоким ни было качество бензина, как бы правильно не эксплуатировался и обслуживался автомобиль, но со временем, особенно от эксплуатации в городе, двигатель начинает загрязняться. Моторное масло, увы, очищает далеко не все его детали. В некоторых местах нагар скапливается и приводит к неравномерной работе ДВС, что в общем итоге может стать причиной дорогостоящего ремонта. Один из примеров — впускной коллектор.

Запущенный и грязный, он может стать причиной повышенного расхода топлива, неровной работы самого движка и множества других хворей, которые в общем итоге ни к чему хорошему не приведут. Только к плохому: разбирать, чистить, а в особо запущенных случаях — менять. Чтобы этого не допускать, коллектор необходимо регулярно подвергать «банным процедурам».

Абсолютно все агрегаты последних лет построены на базе экологических требований, так что клапан EGR, отправляющий отработанный газ на дожиг в камеры, вы обязательно найдете, стоит лишь открыть капот. Шланг от него идет прямиком во впускной коллектор, который со временем покрывается нагаром. Хорошо это для экологии или не имеет никакого значения — мы вряд ли узнаем. А вот для ДВС вся экологическая обвязка — тяжкий груз, который может нивелировать только владелец автомобиля.