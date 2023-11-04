Зачем каждый год мыть впускной коллектор даже на относительно свежем автомобиле

Каким бы высоким ни было качество бензина, как бы правильно не эксплуатировался и обслуживался автомобиль, но со временем, особенно от эксплуатации в городе, двигатель начинает загрязняться. Моторное масло, увы, очищает далеко не все его детали. В некоторых местах нагар скапливается и приводит к неравномерной работе ДВС, что в общем итоге может стать причиной дорогостоящего ремонта. Один из примеров — впускной коллектор.
Запущенный и грязный, он может стать причиной повышенного расхода топлива, неровной работы самого движка и множества других хворей, которые в общем итоге ни к чему хорошему не приведут. Только к плохому: разбирать, чистить, а в особо запущенных случаях — менять. Чтобы этого не допускать, коллектор необходимо регулярно подвергать «банным процедурам».
Абсолютно все агрегаты последних лет построены на базе экологических требований, так что клапан EGR, отправляющий отработанный газ на дожиг в камеры, вы обязательно найдете, стоит лишь открыть капот. Шланг от него идет прямиком во впускной коллектор, который со временем покрывается нагаром. Хорошо это для экологии или не имеет никакого значения — мы вряд ли узнаем. А вот для ДВС вся экологическая обвязка — тяжкий груз, который может нивелировать только владелец автомобиля.
Образовавшиеся на стенках коллектора отложения несложно смыть простым очистителем карбюратора, но для качественной мойки деталь нужно снимать. Но, во-первых, расположена она не очень удобно, а во-вторых, не хотелось бы, чтобы камни нагара полетели непосредственно в цилиндры. Будут царапины на стенках.
Более того, известны случаи, когда куски нагара после чистки попадали на клапана, не позволяя последним закрываться. Чем это заканчивается, объяснять не надо. Запущенный коллектор просто так, легко и непринужденно, не отмыть: придется замачивать, делать компрессы и только потом извлекать «окаменелости». А их окажется немало, не удивляйтесь.
Зато эффект от проделанной работы заметен будет сразу: машина «задышит», начнет веселее и бодрее набирать скорость, а расход горючего упадет. Невысокая цена двух-трехчасовой операции, которую каждый нормальный отечественный водитель может проделать и самостоятельно, позволит наслаждаться автомобилем снова и снова, будто он новый. А это, в свою очередь, дорогого стоит!