Холодный двигатель: как опытные водители дорабатывают турбомоторы, увеличивая срок их службы

Охлаждение двигателя — важнейший залог его долголетия, но для этого порой недостаточно вовремя мыть радиаторы и регулярно отслеживать состояние контура циркуляции антифриза. Ведь современный силовой агрегат — элемент перегруженный, чье КПД выкручено до максимальных показателей за счет ресурса в первую очередь.

Турбомотор, повторимся, очень горячий, его температурный режим высок и в нормальных условиях работы, а уж в пробках и на высоких оборотах — фактически предельный. Называя вещи своими именами, долго такой движок проживет только в условиях трассовой эксплуатации, а город ему противопоказан. Но сегодня львиная доля наших новоявленных иномарок — турбополтарашки. И как это чудо заставить проработать дальше ста тысяч километров? Ответ прост: добавить охлаждения. И тому есть сразу несколько способов, которые отечественные водители активно применяют.

Первый и самый известный — дополнительные вентиляторы охлаждения, часто запитанные на отдельную кнопку. Владельцы «Нив» поймут сразу, о чем идет речь: вместо одного штатного «ветерка», ставится кассета с двумя, один из которых «заневолен» на отдельную электроцепь. В дорожном заторе, например, его можно включить клавишей, доставляя непосредственно на двигатель больше холодного воздуха.