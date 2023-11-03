Холодный двигатель: как опытные водители дорабатывают турбомоторы, увеличивая срок их службы

Охлаждение двигателя — важнейший залог его долголетия, но для этого порой недостаточно вовремя мыть радиаторы и регулярно отслеживать состояние контура циркуляции антифриза. Ведь современный силовой агрегат — элемент перегруженный, чье КПД выкручено до максимальных показателей за счет ресурса в первую очередь.
Турбомотор, повторимся, очень горячий, его температурный режим высок и в нормальных условиях работы, а уж в пробках и на высоких оборотах — фактически предельный. Называя вещи своими именами, долго такой движок проживет только в условиях трассовой эксплуатации, а город ему противопоказан. Но сегодня львиная доля наших новоявленных иномарок — турбополтарашки. И как это чудо заставить проработать дальше ста тысяч километров? Ответ прост: добавить охлаждения. И тому есть сразу несколько способов, которые отечественные водители активно применяют.
Первый и самый известный — дополнительные вентиляторы охлаждения, часто запитанные на отдельную кнопку. Владельцы «Нив» поймут сразу, о чем идет речь: вместо одного штатного «ветерка», ставится кассета с двумя, один из которых «заневолен» на отдельную электроцепь. В дорожном заторе, например, его можно включить клавишей, доставляя непосредственно на двигатель больше холодного воздуха.
Второй вариант, отлично дополняющий первый, больший по объему поддон картера, позволяющий заливать большее количество моторного масла, которое, как известно, помимо всего прочего еще и охлаждающую функцию выполняет.
Более того, усовершенствованный «тазик» обычно висит чуть ниже, что в свою очередь позволяет ему быстрее охлаждаться. Турбомоторам противопоказаны металлические защиты картера, которые в городе никак не помогают, но регулярно приводят к перегреву двигателя. А вот заменить некоторые элементы на алюминий вполне уместно: например, кожух ремня ГРМ.
Чтобы турбированный, от природы перегретый, двигатель внутреннего сгорания жил долго и счастливо, нужно всеми правдами и неправдами оберегать его температурный режим. Не забывать менять антифриз, следить за состояние радиаторов и регулярно их мыть, не забывать про термостат, периодически доставая его из недр подкапотного отсека для дефектовки. И обязательно, прямо сейчас, снять железную защиту картера. В городах и на трассах от нее сейчас никакой пользы нет, а вот вреда — более чем.