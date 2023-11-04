Зачем опытные водители переделывают короб воздушного фильтра на подержанном авто

Один из самых неприметных элементов моторного отсека — короб воздушного фильтра. Раз в год его открывают, меняют фильтрующий элемент, а потом закрывают на очередные 12 месяцев. В случае поломки — в результате аварии, например — на замену берут самый дешевый аналог или деталь с разборки. Ну действительно, какая разница — пластмасска и есть пластмасска. Но это не совсем так.

Поток воздуха, проходящий через фильтр и попадающий в дроссель для образования воздушно-топливной смеси, должен обладать двумя параметрами: объемом и чистотой. В случае с кривой, изношенной или разбитой коробкой добиться заводских показаний и, как следствие, правильной работы двигателя, непросто. Более того: мелкие частицы песка и пыли, идущие «мимо кассы», после натворят дел в цилиндрах. Чтобы этого избежать, надо следить за состоянием короба и по мере необходимости латать его.

«Реновация» выглядит так. Стыки и щели проклеивают специальным материалом, моделином, уплотняющим соединение. Так «коробок» начинает закрываться плотнее, а не трется и не дребезжит, препятствую саморазрушению. Как показывает практика, такой метод позволяет резко сократить приток грязи в недра мотора, а сам поток воздуха становится корректным и штатным.

Проверить методику, кстати, несложно: при замене воздушного фильтра многие обнаруживают непосредственно под ним горы грязи. Во-первых, сам элемент «оставляет желать лучшего», а во-вторых, мимо него, из-за раздолбанного «кофра», пролетает немало той самой пыли, которая по логике должна быть отфильтрована. Проклеив короб моделином, можно всю эту грязь отправить по адресу, а не в мотор. Эффект будет заметен уже на следующем ТО.