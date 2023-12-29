Фокус с пальцем: как мастера автосервиса на глаз подбирают нужный шестигранник

С детства учили: дело мастера боится. Не берись, если не специалист, обратись к профессионалу. Забыли только добавить, что в наше время можно доверять исключительно себе, а хорошим мастером можно и самостоятельно заделаться, если поставить перед собой такую цель. Лучший вариант обучения — своими глазами наблюдать работу профи, не забывая задавать вопросы. Благо, от глупости о запрете посещения клиентом ремзоны уже вроде как отошли.

За работой опытного механика всегда приятно смотреть: во-первых, еще школьный учебник литературы нас учит, что труд — во благо. Даже писатель Горький, который очень любил труд, каждую субботу ходил в порт и наблюдал за работой грузчиков. Во-вторых, все-то у профессионала спорится, инструмент (будь то ключ или шестигранник) с первого раза подбирается. На глаз, буквально, проблема определяется и так же ловко решается. Опыт — штука бесценная, однако многие операция, которые на первый взгляд выглядят чистой магией, имеют довольно простое объяснение. И фокус с подбором «звездочки» или шестигранника — из их числа.

Клиент, праздно шатающийся по цеху, не заметит, что перед тем, как идти к верстаку с инструментами, мастер приложит подушечку пальца к головке болта и сильно нажмет, получив точный отпечаток нужный головки. Подобрать инструмент, имея такой «слепок», минутное дело. А времени сэкономит, особенно в разрезе 12-часовой смены, немало, да и со стороны будет выглядеть, как крутейший профессионал.

Опытный механик не знает, да и не может знать специфики всех автомобилей на белом свете, но владеет методикой работы, понимает — что, откуда и почему, с чего начинать и чем следует закончить. С годами этот навык оттачивается до высшего пилотажа и называется тем самым опытом, который нельзя купить или передать по наследству. Но, как мы уже сказали, можно подсмотреть….