Почему нельзя лить в бак бензин АИ-95, если производитель рекомендует АИ-92

Многие автомобилисты уверены, что заправлять машину бензином АИ-95 вместо рекомендованного автопроизводителем «не ниже АИ-91» — лучшее для самочувствия мотора решение. Однако это отнюдь не так по целому ряду причин. Каких именно, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Адепты секты «свидетелей АИ-95», как правило, ссылаются на железобетонный факт: чем выше октановое число горючего, тем меньше оно склонно к детонации в цилиндрах двигателя. Однако в ситуации «спора» между АИ-95 и АИ-92 это обстоятельство играет роль лишь для двигателей со степенью сжатия 11 и выше. Увеличение степени сжатия — один из способов добавления ему мощности. Но этот путь подразумевает серьезное повышение требований к прочности, выносливости и точности изготовления всех узлов мотора. И, соответственно, серьезное удорожание производства.

Большинство автопроизводителей выбрали менее затратный путь повышения мощности бензиновых движков — за счет оснащения их турбонаддувом. При этом степень сжатия в цилиндрах остается на уровне 10-10,5 — как у не особо форсированных атмосферных моторов. Такие силовые агрегаты спокойно потребляют АИ-92.

С другой стороны, бензин с требуемым октановым числом получают путем добавления в исходный продукт, изготовленный при перегонке нефти, специального вещества со сложным названием метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Чем выше нам нужно октановое число в готовом бензине, тем выше в нем будет доля этого самого МТБЭ. Благодаря чему из заправочного пистолета на бензоколонке в бак вашей машины может изливаться по 10-15% упомянутого эфира. Но проблемка в том, что это вещество отличается очень высокой летучестью, особенно в теплое время года.

Фото МК

То есть, даже если вы залили в бензобак АИ-95, совсем не обязательно там будет плескаться «95-е» горючее: часть МТБЭ улетучивается (например, после стоянки на жаре) и параллельно понижается реальное октановое число топлива. С изначальных 95 единиц до 92, 91, а иногда и ниже. Но автовладелец об этом, как правило, даже и не подозревает: электронные мозги любого более-менее современного мотора обнаруживают признаки детонации и немедленно гасят ее, непрерывно изменяя момент зажигания горючей смеси в цилиндрах.

— Многие производители рекомендуют использовать тот вид топлива, который обеспечивает максимальную эффективность работы двигателя. Если заменить АИ-92 на АИ-95, расход бензина возрастет, а производительность автомобиля не изменится. Бензин с более высоким октановым числом негативно влияет на работу выпускных клапанов в старых автомобилях, поэтому не рекомендуется смешивать или менять разновидности топлива. Владельцы современных автомобилей не испытают проблем при периодическом использовании топлива АИ-95, но при наличии регламента от производителя лучше заправлять рекомендованный вид топлива. При заправке полного бака легкового автомобиля топливом с разным октановым числом можно сэкономить от 5 до 7% бюджета, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» директор по послепродажному обслуживанию «АвтоСпецЦентр Внуково» Александр Калинкин.