Какие моторные масла и средства автохимии признаны лучшими в России

В Москве прошло награждение победителей первого этапа международной Премии «Мировые автомобильные компоненты» (МАК), где несколько престижных призовых мест заняла продукция отечественного производства. Вручение призов и памятных дипломов Премии состоялось на выставке СТО Expo.

Напомним, что ежегодная международная Премия «Мировые автомобильные компоненты» в России проводится уже не первый сезон. Причем участие в ней принимают как зарубежные, так и отечественные производители и дистрибьюторы автокомпонентов, продвигающие товары своих торговых марок на территории нашей страны.

Лауреаты Премии в той или иной номинации определяются по целому ряду важных показателей, в том числе по объемам товарных продаж, качеству продукции и, как следствие, степени доверия автосервисных предприятий, а также российских автомобилистов. Причем мнение рядовых водителей играет далеко не последнюю роль в оценке качества комплектующих.

К слову, высказать его они могут путем голосования на интернет-портале «МАК». Ну, а главное слово в определении победителей Премии остается за ее Экспертным советом. Этот орган, по сути своей, выполняет функции жюри, куда входят представители профильных государственных органов, независимые журналисты, руководители ряда авторитетных автомобильных изданий, ведущие специалисты аналитических агентств, а также технические эксперты, например, из ФГУП НАМИ и МАМИ.

Фото портала АвтоВзгляд.

Таким образом, победа в Премии «МАК» фактически позиционируется на нашем рынке как независимая профессиональная награда для тех производителей и дистрибьюторов автокомпонентов, которые достигли наибольших успехов в продвижении своей продукции.

И, как отмечают сами организаторы, в этом важном деле российские предприятия активно теснят западных конкурентов. Это наглядно можно проследит на примере двух таких популярных номинаций, как «Автохимия» и «ГСМ». Как выяснилось по итогам первого этапа Премии «МАК», лидерами в отмеченных сегментах рынка стали два известных отечественных производителя — Ruseff и ReinWellсоответственно.

По мнению ряда экспертов, такого результата обоим брендам удалось добиться благодаря внедрению инновационных технологий, правильно выстроенной логистике и отлаженной программе производства. Например, команда разработчиков продукции Ruseff постоянно изучает как потребности рядовых автомобилистов, так и профессиональных технических центров. При этом регулярно ведется диалог с потребителями и с сервисменами, постоянно работающих с препаратами.

Фото портала АвтоВзгляд.

Как показала практика, все это позволяет дорабатывать и улучшать качество каждого конкретного средства автохимии Ruseff. В итоге инженерам компании удается создавать сервисные препараты, максимально учитывающие условия нашего непростого климата, а также солидный возраст российского парка легковушек и их большие пробеги.

Во многом аналогичный подход используют и разработчики популярных автомобильных смазочных материалов ReinWell. Важно отметить, что их производство, включая моторные масла и специальные жидкости для автоматических трансмиссий, ведется с использованием самых передовых технологий в данной отрасли.

Достаточно сказать, что имеющиеся у ReinWell технологические линии позволяют выпускать даже лубриканты новейших международных спецификаций, в том рассчитанных на применение в гибридных автомобилях, количество которых на нашем рынке растет из года в год.

При этом стоимость у отечественных смазок куда привлекательнее, чем у аналогичной продукции многих западных брендов. А потому можно не сомневаться: приз первого этапа Премии «МАК» — это вполне заслуженная награда для бренда.