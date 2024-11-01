Эксперт объяснил, как подготовить кузов автомобиля к сильным морозам

Российская зима с ее низкими температурами — сложный сезон для любого автомобиля, который не простаивает без движения все эти месяцы в теплом гараже. А потому в преддверии холодов стоит не только «переобуться», поменять технические жидкости и проверить работоспособность печки, но и позаботиться о кузове.

Что именно надо сделать, рассказал «Российской газете» руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин. Так, по его словам, начать стоит с тщательного осмотра автомобиля на подъемнике. Проверить, нет ли повреждений кожухов, подкрылков, тормозных трубок, защиты двигателя. Если таковые обнаружатся, то их следует оперативно — до наступления морозов — заменить.

— Не лишним будет почистить внутренние полости машины: лонжероны, пороги. За лето туда могла набиться грязь, пыль, которая в осенне-зимний период начинает мокнуть, уплотняться, что ведет к коррозии металла. Эти полости необходимо тщательно продуть и прочистить. Хорошей профилактикой будет добавить антикоррозионные составы в пороги и другие вскрытые полости, — говорит эксперт.

Разумеется, перед наступлением зимы имеет смысл проверить «дворники», смазать специальным средством все замочные скважины и осмотреть лакокрасочное покрытие. Даже малейшие пятна ржавчины необходимо обработать и устранить — чтобы не стало еще хуже. Со сколами тоже хорошо бы разобраться до сильных морозов. А особое внимание следует уделить порогам — они, как известно, сильно подвержены негативному влиянию дорожных реагентов.