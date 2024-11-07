Эксперт объяснил, почему зимой нужно обязательно менять моторное масло

Проводить регламентное техобслуживание автомобиля — в частности, менять моторное масло — нужно по истечении сервисного интервала, указанного в мануале. Однако есть смысл «подвинуть» его таким образом, чтобы масляный сервис проходил в преддверии холодов. А почему, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев напомнил, что в холодное время года моторное масло становится более вязким: циркуляция ухудшается, а вероятность успешного запуска двигателя уменьшается. Кроме того, если его давно не меняли или уровень жидкости слишком низкий, лубрикант не сможет должным образом поддерживать температурный баланс, защищать силовой агрегат от коррозии, рассыхания резиновых элементов и прочих проблем.

— В старом или некачественно подобранном масле могут скапливаться продукты сгорания топлива, износа и образовываться отложения, что увеличивает риск загустевания масла при низких температурах. В особенно холодные дни это может привести к тому, что масло не будет эффективно циркулировать в системе, что нарушает работу двигателя и приводит к его повреждениям, — сказал эксперт.

Особое внимание масляному сервису, по его словам, следует уделить владельцам старых автомобилей. И очень важно выбирать «правильный» продукт — то есть смазку с оптимальной вязкостью. Для эксплуатации в условиях российских морозов следует приобретать масло класса 0W и лучше — синтетическое, поскольку оно сохраняет свои полезные свойства при низких температурах.