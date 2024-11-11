Что делать, если потерялись ключи от автомобиля: советы экспертов

Пропажа ключа от любимой «ласточки», особенно обнаруженная в момент, когда срочно надо ехать по делам, любого водителя сначала вгонит в ступор, а потом толкнет на судорожные действия по вскрытию авто подручными методами. Что, в итоге, обернется для него куда большим расстройством. Как правильно вести себя в подобной ситуации, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Перво-наперво надо успокоиться, и если неотложные дела перенести нельзя, отправлять по ним. Главное: ни в коем случае не прикладывать свои ручки к «взлому» транспортного средства. Ведь как бы вы ни старались, без соответствующего опыта и инструмента наверняка машину повредите.

Тут, как рассказали «Российской газете» специалисты ГК «АвтоСпецЦентр», рекомендуется обратиться к дилеру, который и выдаст дубликаты. Для этого, правда, сотруднику ДЦ придется подтвердить право собственности на ТС:

— Причем не обязательно иметь с собой «физические» СТС и ПТС: достаточно предъявить паспорт транспортного средства в электронном виде, — подчеркнули собеседники издания.

— Бить стекла машины или выламывать замки действительно не стоит, — соглашается с коллегами генеральный директор компании «БериАвто» Ислам Альсултанов. — Хотя бы потому, что во многих моделях автомобилей запустить двигатель без ключа просто не получится.

При этом г-н Альсултанов настоятельно рекомендует попавшему впросак автовладельцу обратиться в полицию, если у него есть подозрение, что ключи украдены. По его словам, «подобное заявление значительно упростит получение страхового возмещения, если авто угонят злоумышленники».