Эксперт объяснил, как защитить автомобиль от зимних реагентов

Споры о применении реагентов ведутся в России уже много лет. А пока окончательное решение не принято, каждую зиму на дороги высыпают тонны соли, которая разрушает не только ледяную корку, но и почву, обувь, а также металлические и резиновые элементы автомобилей. Так как же защитить «ласточку» от воздействия вредных веществ? На этот вопрос ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова напомнила, что кузова современных автомобилей хорошо защищены от коррозии: их изготавливают из оцинкованного металла или покрывают специальными составами на заводе. Тем не менее, этого может быть недостаточно, если мы говорим о противостоянии агрессивным реагентам. Так что провести дополнительный «антикор» будет нелишним.

Разумеется, в зимний период нужно как можно чаще заезжать на мойку. И лучше — не самообслуживания, а к профессионалам, которые смогут «выгнать» грязь даже из труднодоступных мест. А после процедуры хорошо бы покрывать самые уязвимые детали защитной полиролью. И необязательно посещать для этого СТО — с такой задачей вполне можно справиться самостоятельно.

Помимо полироли, стоит приобрести силиконовую смазку — для резиновых и пластиковых элементов. Она спасет не только от химических веществ, но и от низких температур, которые тоже оказывают негативное воздействие. Особое внимание в зимнее время следует уделять фарам и колесным дискам — регулярно их протирать и обрабатывать составами. Наконец, старайтесь избегать глубоких луж — в них оседают концентрированные соли, попадающие на днище и кузов.