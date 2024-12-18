Автоэксперт объяснил, чем опасен длительный прогрев мотора на холостых

Казалось бы, в Интернете полным-полно видеороликов и статьей от авторитетных изданий, объясняющих, как правильно прогревать двигатель в холодное время года, но у многих до сих пор возникают вопросы. Нужно дать мотору «помолотить» в течение 1-2 минут? Двадцати? Или вообще следует начинать движение сразу же после запуска?

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов подчеркнул, что длительный прогрев двигателя на холостых повышает его износ. В частности, может привести к образованию нагара на стенках цилиндров и свечах зажигания, а это — снижение эффективности работы и ресурса. Кроме того, увеличивается нагрузка на топливную систему и увеличивается расход горючки.

— Если автомобиль с работающим двигателем оставлен без присмотра на длительный период времени, существует вероятность перегрева отдельных узлов и возникновения пожара. Особенно это актуально для старых автомобилей с изношенной электропроводкой и системой охлаждения, — предупреждает эксперт.

Наконец, длительный прогрев двигателя загрязняет окружающую среду и повышает риски нарваться на штраф. Да-да, за стоянку с работающим мотором более пяти минут наказывают рублем — на 500 «деревянных» в соответствии с ст. 12.19 КоАП РФ. А если действие происходит во дворе жилого дома, то и вовсе на 3000 целковых в Москве и Санкт-Петербурге или на полторы тысячи в других регионах (ст. 12.28 КоАП РФ).

Так что, учитывая все вышесказанное, можно резюмировать: прогревать мотор в холодное время года необходимо, однако недолго — не больше пяти минут. По истечении этого времени следует потихоньку начинать движение — без резких ускорений, торможений и прочих маневров.