Эксперт рассказал, что делать, если в автомобиле замерзло моторное масло

Причин, по которым автомобиль не заводится морозным утром, может быть множество, и одна из них — замерзание моторного масла. Выявить проблему несложно — как правило, ее видно невооруженным глазом: лубрикант становится желеобразным, в нем просматриваются кристаллики замерзшего конденсата. Но что с этим «великолепием» делать? Советы дал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев настоятельно не рекомендует тем, кто столкнулся с проблемой замерзания масла, пробовать повторно запустить мотор — это может ему навредить. А вот что сделать стоит, так это прогреть двигатель с помощью специальных или же бытовых устройств — грелки с горячей водой или строительного фена.

Важно помнить, что ни в коем случае нельзя допускать открытого пламени — то есть использовать зажигалки, тепловые пушки и прочие подобные «инструменты». Ведь поскольку технические жидкости автомобиля обладают высокой пожароопасностью, существует риск возгорания.

Можно пойти и более простым путем — вызвать эвакуатор, чтобы транспортировать обездвиженную машину в теплый бокс, сервис или на автомойку. А после того, как моторное масло оттает и двигатель снова начнет работать, эксперты советуют заменить старую смазку на новую — с классом вязкости, соответствующим зимним условиям.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что происходит на российском рынке смазочных материалов. Как для этого сегмента закончился 2024 год и что его ждет в 2025-м, можно узнать здесь.