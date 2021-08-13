Почему каждому автовладельцу в России нужно уметь пользоваться жесткой сцепкой

Лето — время отпусков и туризма, а дача уже успела набить оскомину. Честно говоря, еще в прошлом году. Значит, поедем путешествовать по родной отчизне, ведь больше никуда нельзя. Карелия и Кольский, Черное и Азовское, Урал и Алтай — у нас есть куда выбраться. Только вот ехать далеко — не каждому водителю такое приключение по плечу. Более того, не каждому автомобилю.
Сколько не проговаривали и не убеждали в необходимости проверить транспортное средство перед дорогой и провести диагностику — а воз и ныне там. В лучшем случае шины накачают, да на масляный щуп с каменным лицом посмотрят. И помчались на встречу ветрам и горизонтам. Обычно автомобиль ломается не сразу — сначала подает сигналы бедствия и только потом встает.
Почувствовать неладное около дома дано не каждому — тут надо уметь слышать и слушать, а не магнитолу погромче включать. В результате пламенный полет заканчивается километрах в пятистах от родной гавани, а местные мастерские разводят руками — запчастей нет, чинить нечем. Что делать? Правильно, звонить домой, ведь эвакуатор до подъезда обычно стоит несколько десятков тысяч рублей. Дорого!
Самое простое решение — верный друг с верным тросом. Часов за 5—7 доедет, а после зацепили да под бухтение родни потащили. Худо-бедно, доберемся с тратами исключительно на топливо. Но тут имеет место быть оговорочка: на тросу, да еще и на приличное расстояние, надо уметь ездить.
Там ведь не только прямая, но и резкие спуски с подъемами, повороты и многое другое. Усталость, страх и неуверенность в себе могут привести к самым печальным последствиям. Ремонт «тягача» обойдется дороже эвакуатора. Поверьте, каждый, кто слышит в трубке схожее предложение, тут же начинает вспоминать о навыках звонящего.
Поможет жесткая сцепка — конструкция из металлических труб, позволяющая буксировать автомобиль вообще без водителя. Существует множество вариантов — от самодельных, вполне сносных, до качественных профессиональных — но при покупке стоит помнить лишь об одном: различные тяги, состоящие из единственного прутка железа, не самое лучшее решение.
Идеальный вариант — треугольная конструкция, цепляющая буксируемый автомобиль за две петли под бампером. Да-да, этот элемент нужен именно для буксировки на жесткой сцепке. Буксиру же требуется лишь фаркоп или американский «квадрат».
Отдельно стоит сказать про законодательство: для буксировки автомобиля на жесткой сцепке требуется лишь категория «B».
Если у стражей правопорядка на дороге возникают вопросы — а они возникают — нужно лишь попросить сотрудника дочитать главу 20 «Буксировка механических транспортных средств». Недопонимания исчезнут сами собой.
Регистрации устройства в соответствующих органах также не требуется. Итак, цепляем сцепку и спокойно едем без ежесекундной оглядки в зеркало заднего вида — пострадавший автомобиль никуда не денется. Межконтинентальные скорости и прочие пируэты в таком составе не подвластны, однако спокойно доехать до дома можно.
И это будет стократ быстрее и безопаснее, чем тянуть на тросу. Хорошее «навесное» обойдется недешево — около 15 000 рублей — но это намного дешевле «лафета» и эвакуатора, да и чего греха таить — восстановления кормы после неудачно взятой горки.