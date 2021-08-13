Почему каждому автовладельцу в России нужно уметь пользоваться жесткой сцепкой

Лето — время отпусков и туризма, а дача уже успела набить оскомину. Честно говоря, еще в прошлом году. Значит, поедем путешествовать по родной отчизне, ведь больше никуда нельзя. Карелия и Кольский, Черное и Азовское, Урал и Алтай — у нас есть куда выбраться. Только вот ехать далеко — не каждому водителю такое приключение по плечу. Более того, не каждому автомобилю.

Сколько не проговаривали и не убеждали в необходимости проверить транспортное средство перед дорогой и провести диагностику — а воз и ныне там. В лучшем случае шины накачают, да на масляный щуп с каменным лицом посмотрят. И помчались на встречу ветрам и горизонтам. Обычно автомобиль ломается не сразу — сначала подает сигналы бедствия и только потом встает.

Почувствовать неладное около дома дано не каждому — тут надо уметь слышать и слушать, а не магнитолу погромче включать. В результате пламенный полет заканчивается километрах в пятистах от родной гавани, а местные мастерские разводят руками — запчастей нет, чинить нечем. Что делать? Правильно, звонить домой, ведь эвакуатор до подъезда обычно стоит несколько десятков тысяч рублей. Дорого!