Могли бы и намекнуть: как избежать жирных отпечатков на сенсорном экране авто

Современные (читай — китайские) автомобили, которыми сегодня, как бы вежливо сказать, затоварен российский рынок, сплошь усеяны сенсорными экранами: на дисплеи переведена не только приборная панель, но и зачастую все органы управления элементами комфорта. В результате экран вечно заляпан, что портит вид и действует на нервы. Но решение проблемы уже найдено, но нам об этом не рассказывают ни в дилерских центрах, ни в китайских представительствах. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Роскошь», по которой покупатель оценивает машину сегодня — это ее техническое оснащение и визуальный эффект: сиденья должны быть кожаными, причем вычурной формы и богатые различными надписями, а на центральной консоли просто обязана красоваться целая грядка экранов, заменивших собой все. Скоро и водителя заменят, но это будет потом. А пока — попытка выжить в этом пластмассовом мире, где включение кондиционера или попытка перещелкнуть радиостанцию обязательно приводят к тактильному контакту с тем самым дисплеем.

Очередной китайский автомобиль на тесте и очередной экран, который нужно оттирать по двадцать минут перед фотосессией — покрыт толстым слоем отпечатков пальцев. Пройдет пара часов, и от уборки не останется и следа — жирные пятна вернутся на свое место: музыка, навигация, подогревы, печка, дуйка и многие другие опции управляются только так. Следовательно, многодюймовый экран трогать приходится регулярно, после чего остаются отпечатки. И как быть? Терпеть непотребство или возить с собой тряпку и средство, чтобы постоянно натирать? Оказывается, есть решение проще.

Дело в том, что даже беглый поиск в бездонной паутине интернета сразу дает результат: китайцы, ну а кто же еще, предлагают уже готовые матовые пленки, которые следует наклеить на экран. Они нарезаны по размеру, выверены и скопмлектованы по марке/модели, так что нужно просто заказать на известной барахолке, забрать посылку из отделения и наклеить. Перед «тюнингом» экран требуется качественно протереть, добиться отсутствия пыли и «пальцев», после чего аккуратно нанести пластики и выгнуть «пузыри».

Решение — проще гвоздя, однако никто почему-то сходу не предлагает его клиентом. Себестоимость — около нуля, но самостоятельно дилеры не догадались, а вышестоящие «партнеры» — не подсказали. В этом, честно говоря, угадывается не столько рассеянность, сколько отношение к клиенту: всем наплевать, поскольку бороться за покупателя и думать о том, что через несколько лет он вернется за новой машиной, никто не собирается. Сюда точно не вернется. Вот, пожалуй, ключевое отличие тех, кто пришел, от тех, кто ушел. И точное описание причины, почему ушедших ждут, а пришедшим уже не рады.