Автоэксперт Трушкова объяснила, почему не нужно долго прогревать авто летом

Одни водители говорят, что прогревать автомобиль перед началом движения нужно круглый год, другие — что только в холодный сезон. Правы, скорее, первые, хотя есть нюанс: в жару алгоритм немного другой. А какой именно, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова напомнила, что летом условия для запуска двигателя более благоприятные: воздух на улице теплее, а значит, масло не такое густое, да и плотность смеси ближе к рабочей. Поэтому в жару требуется всего 20-30 секунд, чтобы смазка растеклась по магистралям, давление в системе стабилизировалось, а электроника подготовилась к старту.

Ждать дольше смысла нет, поскольку это — лишний расход топлива (во время прогрева за 5-10 минут уходит до 300-500 мл горючки), загрязнение свечей (на холостых смесь богаче, что ускоряет процесс появления нагара), риск перегрева из-за плохой вентиляции подкапотного пространства (и особенно высокий, если забит радиатор). Увеличить время прогрева можно, только если мотор с турбонаддувом, большим пробегом или после долгого простоя. И то — лучше не ждать дольше 1 минуты.

— Таким образом, прогревать двигатель летом не нужно в привычном «зимнем» понимании. Двигатель и система смазки выходят на рабочий режим достаточно быстро, и движение на легкой нагрузке гораздо полезнее, чем стояние на месте, — подытожил эксперт.