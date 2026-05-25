Эксперт Ожогин объяснил, почему опасно ездить летом на зимней резине

Многие автомобилисты продолжают эксплуатировать зимние покрышки в теплый сезон, полагая, что единственным последствием может стать символический штраф. Однако истинная угроза кроется вовсе не в правовых нормах, а в поведении транспортного средства на раскаленном асфальте.

И дело не только в штрафе

Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин объяснил в беседе с «Российской газетой», что ключевая неприятность — в химическом составе резиновой смеси. Зимние шины делают намеренно мягкими для сохранения эластичности на морозе. В жару такой материал перегревается и в буквальном смысле начинает течь по дорожному покрытию. Машина хуже откликается на руль, становится валкой в виражах, а дистанция торможения критически возрастает.

Помимо этого, холодные покрышки в летний период стираются многократно быстрее. Перегрев провоцирует неравномерный износ протектора, и шины могут разрушиться буквально за один сезон. Попытка сберечь средства на своевременной замене неизбежно выливается в покупку нового комплекта.

Отдельную опасность представляет движение по мокрой трассе. Глубокий зимний рисунок не приспособлен для эффективного отвода воды с горячего асфальта, поэтому риск аквапланирования серьезно увеличивается. Возрастает и нагрузка на ходовую часть с тормозными механизмами, растут расход горючего и шумовой фон в салоне.

— Поэтому сезонная замена шин — это не формальность и не попытка избежать штрафа. Прежде всего, это вопрос безопасности, стабильного поведения автомобиля на дороге и сохранения ресурса самой машины. Летняя резина рассчитана именно на высокие температуры и обеспечивает тот уровень сцепления и управляемости, который зимой или всесезонные шины дать уже не могут, — подытожил эксперт.

Добавим, что штраф за эксплуатацию шипованных покрышек в летний период составляет 500 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Впрочем, в иных ситуациях можно отделаться и предупреждением.