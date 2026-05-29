Эксперт Архипов объяснил, почему после сильных дождей машине нужна диагностика

После обильных осадков и подтоплений автомобиль требует тщательной диагностики, даже если на первый взгляд он полностью исправен. Влага способна проникнуть в проводку, блоки управления, воздухозаборник, салон, тормозные механизмы и трансмиссионные узлы, а ее разрушительное действие часто проявляется с задержкой в несколько дней.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал руководитель сервисного направления «Рольф» Никита Архипов. И добавил, что алгоритм действий напрямую зависит от уровня воды. Если влага не достигла порогов, то страдают в основном тормоза, элементы подвески и нижние датчики. Если вода таки зашла в салон, то под угрозой оказываются проводка, блоки комфорта и шумоизоляция. Затопление выше сидений или панели приборов — критический сценарий, чреватый выходом из строя ЭБУ, подушек безопасности и попаданием жидкости в двигатель.

Главное правило — ни в коем случае не пытаться завести мотор, если вода добралась до воздухозаборника. Жидкость в цилиндрах не сжимается, и попытка пробудить двигатель почти гарантированно завершится гидроударом с разрушением шатунов и поршней. Перед пуском необходимо проверить воздушный фильтр и впускной тракт: мокрый или деформированный фильтрующий элемент является прямым запретом на запуск.

Проверке подлежат также моторное и трансмиссионное масла. Насторожить должны эмульсия на щупе, серо-бежевый оттенок смазки, резкое повышение уровня или капли воды. Через сапуны агрегатов влага легко просачивается в коробки передач и редукторы, поэтому помутневшая жидкость требует незамедлительной замены еще до начала движения. Особого внимания требует электрика: окисление контактов, коррозия плат и ложные сигналы датчиков способны обездвижить машину позже.

Эксперт предостерегает от типичной ошибки, когда водители ограничиваются лишь просушкой ковриков. Если вода попала в салон, необходимо демонтировать сиденья, поднять ковролин и просушить металл пола, иначе неизбежны коррозия и стойкий запах сырости. Тормозные суппорты после застоя в воде склонны к подклиниванию, а абразивная грязь в пыльниках подвески многократно ускоряет износ узлов.