Клетка Фарадея: зачем российские водители начали массово скупать фольгу

Глобальные изменения, пришедшие в наше автомобильное сообщество в 2022-м, коснулись не только предложения, но и самой эксплуатации машины: нам, российским автолюбителям, пришлось подстраиваться и под новые запчасти, и под методики и цены ремонта, а так же под новые требования «окружающей среды». В частности — под постоянную работу систем радиоэлектронной борьбы, развернутую в городах. Да, она на «самочувствии» автомобиля очень даже сказывается. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Современный автомобиль — творение глубоко технологичное, высокоразвитое и очень богато оснащенное: конечно, такой опционал приятен и полезен, но есть у всех этих блоков и ЭБУ обратная сторона. Дело в том, что они очень чувствительны к разного рода помехам: все же помнят, как модные сигнализации начинали чудить, проезжая мимо торговых центров. Сегодня улицы городов защищают куда более мощные устройства — РЭБ, системы радиоэлектронной борьбы, которые не только отводят вражеские дроны от наших домов, но и влияют на работу самых разных гражданских систем. Не только навигатора.

Вмешиваться в работу наших защитников никакого права мы не имеем, они вообще-то жизни спасают и который год уже отбивают атаки в ежеминутном режиме, однако никто не запрещает адаптировать свой автомобиль под сложившиеся требования. В частности, разобраться с воздействием методов РЭБ на работу самых разных электронных блоков управления в машине: подход позволит предотвратить внезапное превращение транспортного средства в «недвижимость». Тем более, есть довольно простые, вполне подвластные для самостоятельной интеграции решения, которые не потребуют серьезных капиталовложений.

Первым делом вспоминаем ранние новости из этой серии: портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о «фантомных ошибках», вылетающих на приборной панели и позже никак не проявляющих себя. Речь тогда шла об индикации неисправности на всех четырех датчиках ABS. Возможно ли такие технически? Конечно, нет. Так что смело «читаем» блок, стираем ошибки, а после проверяем машину на ходу: 3 к 1, что проблема исчезнет. Но для решения такой задачи потребует блочок OBD2 и приложение на смартфон. Цена вопроса — 300 рублей, так что проще запастись заранее.

Второй случай — сложнее: на дорогих и технологичных современных ТС, особенно европейского производства, есть блоки сигнализации, которые при «наводке» могут выдать целую череду ошибок и просто превратить машину в «кирпич». Мол, пеленгуем внешнее воздействие, сопротивляемся и охраняем. Никуда машина не поедет, требуя эвакуатор и визит к официальному дилеру. Если такое произошло — с высокой долей вероятности перед нами последствия работы РЭБ.

Рвать волосы и проклинать судьбу не нужно, однако с вопросом, внезапно себя проявившим, стоит разобраться: вытащить из блока батарею (он всегда имеет собственное питание), обнулить ошибки описанным выше способом, а потом, дабы два раза на одни грабли не наступать, соорудить простейшую «клетку Фарадея» — окружить блок замкнутой проводящей оболочкой, ослабляющей воздействие внешних полей.

Для этих целей есть специальные материалы (довольно дорогие, но доступные), а также — обычная фольга, которая, пусть и незначительно, но минимизирует воздействие извне. Конечно, решение неполноценно и довольно посредственно, но вместе с тем — широко доступное и, с высокой долей вероятности, достаточное для наших задач. Отсюда и широко развернувшийся интерес водителей к бытовой фольге: она ведь в каждом магазине продается за «шапку сухарей».