Самые надежные и доступные седаны-пятилетки на российском рынке

В России авторынок заметно беднее Германии по количеству представленных брендов и моделей. Однако общего у нас все-таки много и немецкая статистика в области эксплуатации массовых моделей легковушек для нас по-прежнему актуальна. Базирующаяся в ФРГ «Ассоциация технического надзора» (VdTUV) — одна из самых крутых в Европе организаций, систематически и десятилетиями собирающих данные в этой области.

И она делится ими со всеми желающими, ежегодно публикуя уникальный в своем роде рейтинг надежности подержанных легковушек, эксплуатирующихся на немецких дорогах. TUV Report 2021 — очередной выпуск этого рейтинга — охватывает практически все массовые модели. Но нас в данном случае интересуют именно седаны. Причем не самые дорогие. А это значит, что в поле зрения ТОП-5 самых живучих седанов-пятилеток по версии портала «АвтоВзгляд» вошли лишь авто не крупнее В-класса.

Специфика эксплуатации автомобилей в Германии такова, что изрядная часть пробега приходится на автобаны. Длительные поездки по трассе характерны для истории и многих отечественных авто, владельцы которых ежедневно «циркулируют» из спальных пригородов в центр мегаполиса на работу и обратно. Не менее популярен у горожан и режим, при котором автомобиль всю рабочую неделю припаркован у дома, а в выходные на нем катаются по торговым центрам и на дачу.