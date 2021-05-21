Самые надежные и доступные седаны-пятилетки на российском рынке

В России авторынок заметно беднее Германии по количеству представленных брендов и моделей. Однако общего у нас все-таки много и немецкая статистика в области эксплуатации массовых моделей легковушек для нас по-прежнему актуальна. Базирующаяся в ФРГ «Ассоциация технического надзора» (VdTUV) — одна из самых крутых в Европе организаций, систематически и десятилетиями собирающих данные в этой области.
И она делится ими со всеми желающими, ежегодно публикуя уникальный в своем роде рейтинг надежности подержанных легковушек, эксплуатирующихся на немецких дорогах. TUV Report 2021 — очередной выпуск этого рейтинга — охватывает практически все массовые модели. Но нас в данном случае интересуют именно седаны. Причем не самые дорогие. А это значит, что в поле зрения ТОП-5 самых живучих седанов-пятилеток по версии портала «АвтоВзгляд» вошли лишь авто не крупнее В-класса.
Специфика эксплуатации автомобилей в Германии такова, что изрядная часть пробега приходится на автобаны. Длительные поездки по трассе характерны для истории и многих отечественных авто, владельцы которых ежедневно «циркулируют» из спальных пригородов в центр мегаполиса на работу и обратно. Не менее популярен у горожан и режим, при котором автомобиль всю рабочую неделю припаркован у дома, а в выходные на нем катаются по торговым центрам и на дачу.
Исходя из этого, можно с высокой долей уверенности говорить о пользе знаний для российского автомобилиста о надежности доступных седанов, эксплуатируемых в Германии. Мы «отфильтровали» из TUV Report 2021 пять наиболее крепких моделей такого класса, представленных в России и предлагаем их вниманию наших читателей.
Наиболее надежным седаном в нашем ТОП-5 оказалась Mazda3. Лишь 7,8% таких машин в возрасте до 5 лет «засветились» на СТО с момента приобретения. Средний пробег модели за время эксплуатации составил 67 000 км.
На второй строчке рейтинга поместился Opel Astra: 8,4% обратившихся к услугам сервисменов владельцев, средний пробег — 79 000 километров.
Третье место немецкий TUV отдал мегапопулярной в России Skoda Octavia. Среди всех «пятилеток» этой модели, 8,8% когда-либо за свою историю просили ремонта. Но и средний пробег у «чеха» составил 95 000 километров.
С заметным разрывом за ним следует Honda Civic с 9,6% обратившимися на СТО и 74 000 километрами пробега.
На пятом месте оказался пятилетний Ford Focus, которых по России бегает еще предостаточно, несмотря на уход легкового подразделения марки из страны. 10,3% поломок при пробеге в 78 000 километров — таков результат модели.