Три признака, которые говорят, что машину пора продавать

Понятно, что когда ты эксплуатируешь машину каждый день, а финансовых возможностей для приобретения новой нет, то ни о какой продаже авто речи идти не может в принципе. Если владелец привык эксплуатировать свои машины исключительно до момента истечения заводской гарантии, то ему тоже не нужно ломать голову над сроками продажи очередных «колес».

В прочих случаях выставлять свое авто на торги следует в определенный момент, имея в виду следующие ориентиры. Самый главный — техническое состояние транспортного средства. Пока оно требует лишь стандартного регламентного обслуживания — замен масла-фильтров, перегоревших лампочек, ремней ГРМ и тому подобного, избавляться от авто большого смысла нет.

Но если начинаются проблемы с крупными узлами — с КП, электрикой, рулевым управлением, — это означает, что общий ресурс машины приближается к концу и очень скоро она потребует по-настоящему серьезных неоднократных вложений. Следовательно, с авто пора расставаться.