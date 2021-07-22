Три признака, которые говорят, что машину пора продавать

Понятно, что когда ты эксплуатируешь машину каждый день, а финансовых возможностей для приобретения новой нет, то ни о какой продаже авто речи идти не может в принципе. Если владелец привык эксплуатировать свои машины исключительно до момента истечения заводской гарантии, то ему тоже не нужно ломать голову над сроками продажи очередных «колес».
В прочих случаях выставлять свое авто на торги следует в определенный момент, имея в виду следующие ориентиры. Самый главный — техническое состояние транспортного средства. Пока оно требует лишь стандартного регламентного обслуживания — замен масла-фильтров, перегоревших лампочек, ремней ГРМ и тому подобного, избавляться от авто большого смысла нет.
Но если начинаются проблемы с крупными узлами — с КП, электрикой, рулевым управлением, — это означает, что общий ресурс машины приближается к концу и очень скоро она потребует по-настоящему серьезных неоднократных вложений. Следовательно, с авто пора расставаться.
Еще одним «звоночком» может стать появление ржавчины в тех местах кузова, про которые вы точно знаете: там повреждений лакокрасочного покрытия не было. Значит ЛКП уже само по себе «устало» — микротрещины естественного происхождения в краске и грунтовке проникли до металла. Такую машину пора продавать.
Среди причин продажи машины можно также назвать и банальное изменение потребностей автовладельца. Например, если дети повзрослели и «разлетелись» из родительского гнезда, главе семейства уже нет смысла содержать многоместный кроссовер или микроавтобус. Пора обзаводиться менее вместительным транспортом. Точно также, когда одинокий молодой человек становится папашей, его двухместный родстер отправляется на рынок, а вместо него в семье появляется что-то более многоместное.
Дорожающее топливо также может стать стимулом к замене прожорливого авто на более экономичную модель, пишет «Прайм».