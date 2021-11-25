Какие онлайн-сервисы используют дилеры для проверки истории автомобиля

Как показал опрос, 98,3% респондентов знают об «Автотеке», а 91,4% используют ее в работе. Кроме того, 91,4% дилеров считают «Автотеку» наиболее полной базой: ее отчет включает не только «базовую» информацию — залоги, ограничения, использование в такси, но также сведения о заездах на техобслуживание и данные о ДТП, если таковые случались.

Второе место, по результатам опроса, заняла база ГИБДД (гибдд.рф/check/auto), которую знают и используют 91,4% дилеров, соответственно. Третье место у Реестра залогов (reestr-zalogov.ru) с результатом по 72,4%.

В целом, по данным опроса, дилеры знакомы и используют в работе около десятка различных онлайн-сервисов, в числе которых база ГИБДД РФ, залоговая база банков, данные официального портала правительства Москвы и ряд других.

Напомним, что сегодня с помощью VIN или государственного номерного знака можно быстро узнать, есть ли у автомобиля ограничения на регистрацию, участвовал ли он в ДТП, работал ли в такси или каршеринге, а также многое другое.