Почему диагностике мотора далеко не всегда можно доверять

Фото из открытых источников
При покупке подержанного автомобиля многие советуют провести диагностику двигателя. Мол, по результатам получается полная картина состояния силового агрегата. Тем не менее, подводных камней при проведении компьютерной «проверки» достаточно. А иногда она может стать даже поводом «развода» на деньги. О том, почему такая работа не всегда может спасти от неприятностей, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Способов проверить автомобиль перед покупкой придумано немало. От дедовского «открой капот и послушай», до использования дорогих сканеров и иного оборудования. Однако в последнее время много говорят о компьютерной диагностике мотора. Причем преподносят ее, как волшебное средство, которое дает полную картину состояния силового агреата и бережет от проблем. На самом деле, это не так.

Если покупатель хочет получить полную картину состояния двигателя, то подробного отчета диагностика не даст. Сканер не сможет определить, есть ли в цилиндрах задиры и в каком состоянии находится нейтрализатор. Так что здесь придется использовать другие методы.

Электронный прибор способен определить проблемы с софтом, различные ошибки, которые записались в память блока управления, а также состояние различных узлов. Например, раскрывались ли когда-то подушки безопасности. Хотя, если блок управления меняли, то последнее понять невозможно. Ошибок сканер не увидит, а подушек у автомобиля вообще может и не оказаться. Причем это станет ясно уже при аварии.

Фото из открытых источников

Важно и то, кто проводит диагностику. «Профан» может просто не понять или не увидеть ошибку, которую стирали несколько раз. Ведь внешне с автомобилем все в порядке. А меж тем, это говорит о «блуждающей» неисправности. Либо то, что проблему с мотором пытаются скрыть перед продажей.

Опытный мастер не просто стирает ошибки, а по косвенным признакам догадывается о неполадках или грядущих проблемах. Говорит, из-за чего возникли «баги». Но таких людей нужно поискать. А на многих СТО нет ни квалифицированных кадров, ни оборудования. Ведь спецам надо платить, а оборудование очень дорогое. Например, немало стоит процесс проверки колбами с индикаторной жидкостью. С его помощью можно понять, есть ли выхлопные газы в системе охлаждения. Так что к проверке машины нужно подходить комплексно и не рассчитывать на то, что быстренько подключенный сканер моментально выдаст все секреты подержанной иномарки.

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5 августа 2022
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