Почему диагностике мотора далеко не всегда можно доверять

Способов проверить автомобиль перед покупкой придумано немало. От дедовского «открой капот и послушай», до использования дорогих сканеров и иного оборудования. Однако в последнее время много говорят о компьютерной диагностике мотора. Причем преподносят ее, как волшебное средство, которое дает полную картину состояния силового агреата и бережет от проблем. На самом деле, это не так.
Если покупатель хочет получить полную картину состояния двигателя, то подробного отчета диагностика не даст. Сканер не сможет определить, есть ли в цилиндрах задиры и в каком состоянии находится нейтрализатор. Так что здесь придется использовать другие методы.
Электронный прибор способен определить проблемы с софтом, различные ошибки, которые записались в память блока управления, а также состояние различных узлов. Например, раскрывались ли когда-то подушки безопасности. Хотя, если блок управления меняли, то последнее понять невозможно. Ошибок сканер не увидит, а подушек у автомобиля вообще может и не оказаться. Причем это станет ясно уже при аварии.
Важно и то, кто проводит диагностику. «Профан» может просто не понять или не увидеть ошибку, которую стирали несколько раз. Ведь внешне с автомобилем все в порядке. А меж тем, это говорит о «блуждающей» неисправности. Либо то, что проблему с мотором пытаются скрыть перед продажей.
Опытный мастер не просто стирает ошибки, а по косвенным признакам догадывается о неполадках или грядущих проблемах. Говорит, из-за чего возникли «баги». Но таких людей нужно поискать. А на многих СТО нет ни квалифицированных кадров, ни оборудования. Ведь спецам надо платить, а оборудование очень дорогое. Например, немало стоит процесс проверки колбами с индикаторной жидкостью. С его помощью можно понять, есть ли выхлопные газы в системе охлаждения. Так что к проверке машины нужно подходить комплексно и не рассчитывать на то, что быстренько подключенный сканер моментально выдаст все секреты подержанной иномарки.