Почему диагностике мотора далеко не всегда можно доверять

Способов проверить автомобиль перед покупкой придумано немало. От дедовского «открой капот и послушай», до использования дорогих сканеров и иного оборудования. Однако в последнее время много говорят о компьютерной диагностике мотора. Причем преподносят ее, как волшебное средство, которое дает полную картину состояния силового агреата и бережет от проблем. На самом деле, это не так.

Если покупатель хочет получить полную картину состояния двигателя, то подробного отчета диагностика не даст. Сканер не сможет определить, есть ли в цилиндрах задиры и в каком состоянии находится нейтрализатор. Так что здесь придется использовать другие методы.

Электронный прибор способен определить проблемы с софтом, различные ошибки, которые записались в память блока управления, а также состояние различных узлов. Например, раскрывались ли когда-то подушки безопасности. Хотя, если блок управления меняли, то последнее понять невозможно. Ошибок сканер не увидит, а подушек у автомобиля вообще может и не оказаться. Причем это станет ясно уже при аварии.