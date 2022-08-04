Как гарантировано сберечь любой вариатор от перегрева

А в городе достаточно передвигаться на повышенных оборотах, стартовать с пробуксовками и почаще «запрыгивать» (также с пробуксовкой) на высокие бордюры. Но даже если ездить аккуратно, проблемы не обойдут стороной. Зимой «коробку» надо греть, а на стоянке этого не сделать. CVT прогревается только в движении. Вот поэтому каждый водитель оказывается в зоне риска. Чтобы не раскошеливаться на ремонт или замену «варика», продвинутые «рулевые» устанавливают на него дополнительный радиатор охлаждения.

Кстати, многие автопроизводители подобный «гаджет» просто игнорируют. Причина в том, что они хотят снизить собственные затраты и надеются лишь на теплообменник, расположенный на корпусе агрегата.

На помощь приходят различные независимые производители, которые предлагают целые комплекты для конкретных моделей. А для ряда кроссоверов предлагают даже более производительные радиаторы. Такой «охладитель» довольно эффективен и точно спасет «варик» от «теплового удара». Он также поможет, если со временем забьется грязью основной интеркулер, а водитель забудет его почистить.