Почему категорически нельзя брать подержанный автомобиль в топовой версии

Не откроем секрета, что при покупке новой машины граждане стараются приобрести самую богатую версию. А менеджеры наперебой рассказывают, что, мол, такое авто будет гораздо легче продать на вторичном рынке. Но если смотреть с точки зрения покупателя, то тут не все однозначно. Тот, кто «клюет» на полный «фарш», потом горько жалеет, ведь такая версия может подкинуть куда больше неприятных сюрпризов, нежели комплектации попроще.

Начнем с оптики. В топовых версиях многих машин стоят дорогие светодиоды или ксенон, а в базовых лишь галогенные лампочки. Светодиоды куда долговечнее «галогенок», да и светят лучше. Но они ведь тоже ломаются. Обычно после 5—8 лет эксплуатации, когда первый хозяин уже продал автомобиль. То есть все затраты по замене ламп ложатся на покупателя «бэушки». А если фары матричные или лазерные, то ремонт только одной буквально разорит. Так что лучше выбирать версии с галогенками. Менять лампы будете чаще, зато они дешевле.

С задними фонарями история похожая, ведь светодиоды там тоже перегорают. Если это случится на темной дороге, да еще далеко от города — жди аварии.