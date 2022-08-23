Почему категорически нельзя брать подержанный автомобиль в топовой версии

Не откроем секрета, что при покупке новой машины граждане стараются приобрести самую богатую версию. А менеджеры наперебой рассказывают, что, мол, такое авто будет гораздо легче продать на вторичном рынке. Но если смотреть с точки зрения покупателя, то тут не все однозначно. Тот, кто «клюет» на полный «фарш», потом горько жалеет, ведь такая версия может подкинуть куда больше неприятных сюрпризов, нежели комплектации попроще.
Начнем с оптики. В топовых версиях многих машин стоят дорогие светодиоды или ксенон, а в базовых лишь галогенные лампочки. Светодиоды куда долговечнее «галогенок», да и светят лучше. Но они ведь тоже ломаются. Обычно после 5—8 лет эксплуатации, когда первый хозяин уже продал автомобиль. То есть все затраты по замене ламп ложатся на покупателя «бэушки». А если фары матричные или лазерные, то ремонт только одной буквально разорит. Так что лучше выбирать версии с галогенками. Менять лампы будете чаще, зато они дешевле.
С задними фонарями история похожая, ведь светодиоды там тоже перегорают. Если это случится на темной дороге, да еще далеко от города — жди аварии.
Что касается мотора, то лучше выбирать тот, чья конструкция проще и понятнее. То есть предпочтительнее авто с атмосферным движком, нежели с наддувным. Последний капризен, требует качественного топлива и масла. В нынешних реалиях это заставит раскошеливаться на расходники. Атмосферник же, как правило, неприхотлив, потому как разрабатывали его еще в конце 90-х. Такой и 92-й бензин «скушает» без проблем, да и полусинтетическое масло ему подойдет. Обычно, такие агрегаты производитель предлагает только в базовых и средних версиях.
Если говорить о коробке передач, то выбирайте либо «механику», либо классический «автомат». Пусть обе трансмиссии архаичны, зато даже если в них не меняли масло, они до последнего будут держаться и не сломаются. А вот технологичный «робот» или вариатор сразу потребуют ремонта. А он сейчас дорог.
Наконец — мультимедиа. Топовые версии машин хвастают большими экранами и продвинутым функционалом «мультимедийки», в средних же комплектациях все проще. А чем проще, тем реже ломается электроника. Особенно зимой, когда огромный экран просто отказывается работать. А ведь на нем «завязан» обогрев салона и кресел. В средних же комплектациях сенсорные панели заменены привычными барашками и крутилками, так что отказывать там просто нечему. Это еще один довод к покупке автомобиля в базовой или средней версиях.