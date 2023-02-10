Центробанк вангует: российскому авторынку ничего хорошего «не светит»

10 февраля российский Центробанк, как и ожидалось, сообщил, что сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Она оставалась таковой на протяжении последних нескольких месяцев. И судя по всему, она с нами еще надолго: в этом году ЦБ собирается держать ее в диапазоне 7—9%, а в 2024 — в пределах 6,5—7,5%. Среднегодовая цена российской нефти и в текущем, и в следующем, и в 2025 году, по мнению госбанкиров, будет находиться на уровне 55 долларов за «бочку». А вот инфляция в 2023 году окажется приличной — на уровне 5—7%.
Что эта экономическая тарабарщина означает для простого автомобилиста? Прежде всего то, что нам открытым текстом, хотя на непонятном для большинства языке, говорят: лучше чем сейчас не станет! Стабильно высокая ключевая ставка ЦБ означает, что кредиты для промышленности останутся все так же неподъемны как и сейчас. Соответственно, российские автозаводы как страдают, так и будут страдать от дефицита и заоблачных цен на автокомпоненты. Ведь мало кто по-настоящему готов создавать новые производства комплектующих при такой высокой ключевой ставке. Собственно говоря, поэтому не стоит ждать существенного роста выпуска продукции отечественным автопромом. Не на чем ему будет расти в ближайшие годы!
Стабильно дешевая (по 55 долларов) российская нефть тоже не внушает оптимизма. Пользуясь этим обстоятельством, власти вот-вот доведут таки курс российской валюты с недавних 69—70 до 77—78 рублей за доллар.
Добытчики и переработчики содержимого российских недр (нефтяники, металлурги, угольщики, производители удобрений) додавили правительство своим нытьем по поводу убытков при сильном рубле. Мол, только при российской валюте, болтающейся где-то в районе 80 рублей за бакс, им выгодно вообще хоть что-то производить. То есть вместо повышения технологичности и эффективности своих производств, а также снижения затрат они нагло пролоббировали искусственный обвал рубля.
А для российских автовладельцев слабая нацвалюта означает, что розничные цены на автомобили так и останутся «конскими» — как сейчас. Причем появление даже новых автобрендов в нашей стране не исправит ситуацию. Все равно цифры в прайс-листах автоторговцев вырастут. Уже хотя бы потому, что ЦБ запланировал серьезную инфляцию на ближайшие годы. Новый автомобиль окончательно превратится в роскошь. Ведь роста реальных доходов населения явно не предвидится, скорее наоборот. В таких условиях всерьез ожидать взлета продаж на российском авторынке может лишь гражданин, наглотавшийся веселящего газа…
Вывод из всего вышесказанного можно сделать неутешительный: 2023 год на авторынке России пройдет практически как и 2022-й. С той лишь разницей, что вместо «европейцев», «японцев» и «корейцев» дилеры будут торговать «китайцами» и «иранцами». Плюс еще сильнее расцветет ввоз подержанных машин из-за рубежа.