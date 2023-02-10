Центробанк вангует: российскому авторынку ничего хорошего «не светит»

10 февраля российский Центробанк, как и ожидалось, сообщил, что сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Она оставалась таковой на протяжении последних нескольких месяцев. И судя по всему, она с нами еще надолго: в этом году ЦБ собирается держать ее в диапазоне 7—9%, а в 2024 — в пределах 6,5—7,5%. Среднегодовая цена российской нефти и в текущем, и в следующем, и в 2025 году, по мнению госбанкиров, будет находиться на уровне 55 долларов за «бочку». А вот инфляция в 2023 году окажется приличной — на уровне 5—7%.

Что эта экономическая тарабарщина означает для простого автомобилиста? Прежде всего то, что нам открытым текстом, хотя на непонятном для большинства языке, говорят: лучше чем сейчас не станет! Стабильно высокая ключевая ставка ЦБ означает, что кредиты для промышленности останутся все так же неподъемны как и сейчас. Соответственно, российские автозаводы как страдают, так и будут страдать от дефицита и заоблачных цен на автокомпоненты. Ведь мало кто по-настоящему готов создавать новые производства комплектующих при такой высокой ключевой ставке. Собственно говоря, поэтому не стоит ждать существенного роста выпуска продукции отечественным автопромом. Не на чем ему будет расти в ближайшие годы!

Стабильно дешевая (по 55 долларов) российская нефть тоже не внушает оптимизма. Пользуясь этим обстоятельством, власти вот-вот доведут таки курс российской валюты с недавних 69—70 до 77—78 рублей за доллар.