Со слезами на глазах: все ужасы владения подержанным внедорожником Mercedes-Benz ML

Mercedes-Benz ML (W164) сменил на конвейере модель с индексом 163. Вместо рамы у него появился несущий кузов, а в подвеске торсионы поменяли на многорычажную схему. Интересно, что базовый автомобиль — это, по сути, кроссовер. Но у него есть внедорожный пакет Pro Off-Road, включающий двухступенчатую «раздатку», а также блокировки межосевого и заднего дифференциалов. Такие версии и попадаются чаще всего.

Как уже сказано выше, нередко наши граждане приобретали подержанные «Эмэльки» с пробегами до 100 000 км, инвестировали в ремонт некое количество честно заработанных рублей и наслаждались комфортом престижного авто. Сейчас так лучше не делать, ведь уже первая диагностика способна неприятно удивить.

Если под капотом бывалого «проходимца» установлен дизельный мотор (а таких версий много), то российская «соляра» уже к 60 000 км приговаривает к замене топливные форсунки, свечи накаливания и клапан вентиляции картерных газов. От задорной езды может «хандрить» турбина, а в подвеске потребуют замены сайлентблоки задних нижних рычагов.

Не нужно забывать, что ML, как и любой «премиум», требует к себе внимания. Это значит, что масло хорошо бы менять каждые 7000−10 000 км пробега, смазку в «коробке» обновлять через 60 000, а в редукторах — через 80 000 км.