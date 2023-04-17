Почему покупка подержанного авто теряет смысл, но остается единственным вариантом

Российский авторынок переживает кризис, спровоцированный дефицитом товара. Никогда такого не было — и вот опять. Многочисленные санкции вызвали полную остановку поставок практически всех знакомых брендов, а новые еще не обжились. Да и везти к нам китайцы планируют далеко не бюджетные машины — Поднебесная взяла курс на высокий и «выше среднего» ценовые сегменты.
Подросший было рубль опять откатился, привычно компенсируя низкие цены на нефть и сократившийся поток нефтедолларов в казну. А тут еще и выкуп различных предприятий, которые европейцы спешно продают в России: цена в рублях, а чтобы ее сделать еще привлекательнее — нужно поджать курс. В итоге ручеек «параллельного импорта» иссякает, теряя финансовую целесообразность. Тоже самое — с европейской вторичкой. А ездить на чем?
Привычный вариант с подержанным авто тоже «не катит»: предложение несколько раз просеяно, добротное транспортное средство, которое не нужно ремонтировать с первых дней знакомства, начинается с отметки в полтора миллиона руб. А где эти полтора «ляма» взять, если кредиты стали дорогими, а зарплата — дешевой? Более того: запчасти и расходники резко выросли в цене, так что восстановление свежекупленной бэушки обернется бесконечным и дорогостоящим процессом. А хочется ездить, а не чинить. Одним словом, сформировались все условия для отказа от покупки машины.
Следовательно, единственным верным решением остается ожидание. Если своя машина все же есть, то стоит приводить в порядок именно ее, поскольку известна история и понятны перспективы. На вторичном рынке, как известно, такое знание достижимо лишь опытным путем. Через деньги и время к отчаянию и принятию. Но что делать, если своей машины нет?
Про каршеринг и такси — не будем. Это даже не смешно. А вот «времянка» — недорогой как в покупке, так и в содержании, непритязательный автомобиль, который достиг своего ценового дна и в любой момент может быть продолжен за стоимость покупки — более чем устойчивый вариант.
«Девятки», «десятки», «нексии», «правый руль» вновь в игре: они легко чинятся в любом гараже, красятся из баллончика, а запчасти до сих пор стоят сущие копейки. Да, не выглядит впечатляюще и может даже не нравится, но ведь речь не про годы, а про месяцы. А ведь есть немало машин «до ста тысяч», которые уже невозможно привести в полный порядок. Но остатков их ресурса хватит, чтобы пережить текущую ситуацию. А там, глядишь, и китайская вторичка подъедет, и рубль прекратит пикировать, и иранцы наконец порадуют.