Почему покупка подержанного авто теряет смысл, но остается единственным вариантом

Российский авторынок переживает кризис, спровоцированный дефицитом товара. Никогда такого не было — и вот опять. Многочисленные санкции вызвали полную остановку поставок практически всех знакомых брендов, а новые еще не обжились. Да и везти к нам китайцы планируют далеко не бюджетные машины — Поднебесная взяла курс на высокий и «выше среднего» ценовые сегменты.

Подросший было рубль опять откатился, привычно компенсируя низкие цены на нефть и сократившийся поток нефтедолларов в казну. А тут еще и выкуп различных предприятий, которые европейцы спешно продают в России: цена в рублях, а чтобы ее сделать еще привлекательнее — нужно поджать курс. В итоге ручеек «параллельного импорта» иссякает, теряя финансовую целесообразность. Тоже самое — с европейской вторичкой. А ездить на чем?

Привычный вариант с подержанным авто тоже «не катит»: предложение несколько раз просеяно, добротное транспортное средство, которое не нужно ремонтировать с первых дней знакомства, начинается с отметки в полтора миллиона руб. А где эти полтора «ляма» взять, если кредиты стали дорогими, а зарплата — дешевой? Более того: запчасти и расходники резко выросли в цене, так что восстановление свежекупленной бэушки обернется бесконечным и дорогостоящим процессом. А хочется ездить, а не чинить. Одним словом, сформировались все условия для отказа от покупки машины.