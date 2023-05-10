Зачем аргентинцы ставят бутылку с водой на крышу припаркованной машины

В России великое множество автомобильных суеверий: если наехал на животное — быть аварии с пешеходом; огонь на капоте или на дверях не рисуй — машина сгорит; выкинул мусор из окна — навлечешь невезение и штрафы; свистнул в салоне — гаишники остановят. Выехал в дальнюю дорогу и лопнула шина? Будь особенно осторожен, сверху предупреждают, что возникнут сложности. Короче говоря, вся история существования двигателя внутреннего сгорания и его широкое распространение породили свою культуру и ритуалы, причем в разных странах мира они могут здорово отличаться.

Например, американцы, которые северные, вешают на зеркало заднего вида пакет. Что это значит — одним им понятно. В тоже время, например, жители Аргентины ставят на крышу припаркованной машины бутылку с водой или другой яркий, но ничего не стоящий предмет. Почему выбирают максимально дешевый, понятно — чтобы не украли. Но зачем вообще ставят? Может быть, отпугивают птиц бликами или подсказывают окружающим, что оставили автомобиль не надолго и скоро уедут, освободив парковку? Оказывается, все намного проще.