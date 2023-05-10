Зачем аргентинцы ставят бутылку с водой на крышу припаркованной машины

В России великое множество автомобильных суеверий: если наехал на животное — быть аварии с пешеходом; огонь на капоте или на дверях не рисуй — машина сгорит; выкинул мусор из окна — навлечешь невезение и штрафы; свистнул в салоне — гаишники остановят. Выехал в дальнюю дорогу и лопнула шина? Будь особенно осторожен, сверху предупреждают, что возникнут сложности. Короче говоря, вся история существования двигателя внутреннего сгорания и его широкое распространение породили свою культуру и ритуалы, причем в разных странах мира они могут здорово отличаться.
Например, американцы, которые северные, вешают на зеркало заднего вида пакет. Что это значит — одним им понятно. В тоже время, например, жители Аргентины ставят на крышу припаркованной машины бутылку с водой или другой яркий, но ничего не стоящий предмет. Почему выбирают максимально дешевый, понятно — чтобы не украли. Но зачем вообще ставят? Может быть, отпугивают птиц бликами или подсказывают окружающим, что оставили автомобиль не надолго и скоро уедут, освободив парковку? Оказывается, все намного проще.
Аргентинские водители таким образом дают понять, что машина продается. Просто привлекают к ней внимание праздно шатающихся, чтобы увеличить аудиторию интересующихся. Казалось бы, странное дело: давным-давно и повсеместно т/с продают в интернете. Сделал хорошие фото, написал интересный и честный текст — и жди клиента. Однако, как показывает практика, огромное количество сделок совершаются благодаря старым дедовским технологиям.
Во-первых, многие водители не пользуются интернетом: пожилые и даже просто взрослые до сих пор предпочитают смотреть глазами и только потом принимать решение. Вторая группа — автомобилисты, которые не знают, что хотят. Не выбрали модель и марку, смотрят все, ищут визуально. Ну и третий вариант — те, кто не хотят далеко ездить и смотреть машины. Они выбирают из вариантов, что продаются рядом с домом. Устраивает визуально? Едем на ближайший подъемник и если все хорошо — подписываем бумаги.
Несмотря на все достижения интернета, таких людей огромное множество во всех странах, так что решив реализовать автомобиль — не стесняйтесь повесить на него наклейку «продается» — так вероятность продать возрастает. Не даром же продавцы квартир исправно вешают объявления о намерениях в каждом окне!