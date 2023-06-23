Почему опасно покупать недорогие автомобили из южных регионов России

С одной стороны, покупка транспортного средства, скажем, из Краснодарского края довольно выгодна, ведь условия эксплуатации там более щадящие, чем на севере. Дороги не посыпают реагентами, то есть кузов будет в хорошем состоянии — на десятилетнем автомобиле может не быть даже легкой коррозии. С большой долей вероятности обнаружатся и родные стекла: они не трескаются из-за сильных перепадов температур зимой, да и песткоструя на трассах куда меньше. И головная оптика — никаких сколов и потертостей.

Наконец, многие считают, что ресурс двигателя и коробки передач «южных» экземпляров также гораздо выше, так как холодных пусков в сильный мороз просто нет. Однако нужно обратить внимание на ряд нюансов. Неприятных нюансов, о которых мало кто задумывается.

Горные серпантины накладывают свой отпечаток на весь силовой агрегат. Особенно если водитель плохо следил за своим «железным конем». Из-за регулярных прохватов по извилистым трассам может появиться так называемый скрытый перегрев — это когда масло постепенно теряет свои защитные свойства, пакет присадок вырабатывается, а на панели приборов при этом не вспыхивает никаких сигнальных ламп. Итог — реальное состояние шатунно-поршневой группы такое, будто она проработала 150 000 км, в то время как на одометре — честные 100 000 км.