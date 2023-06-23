Почему опасно покупать недорогие автомобили из южных регионов России

С одной стороны, покупка транспортного средства, скажем, из Краснодарского края довольно выгодна, ведь условия эксплуатации там более щадящие, чем на севере. Дороги не посыпают реагентами, то есть кузов будет в хорошем состоянии — на десятилетнем автомобиле может не быть даже легкой коррозии. С большой долей вероятности обнаружатся и родные стекла: они не трескаются из-за сильных перепадов температур зимой, да и песткоструя на трассах куда меньше. И головная оптика — никаких сколов и потертостей.
Наконец, многие считают, что ресурс двигателя и коробки передач «южных» экземпляров также гораздо выше, так как холодных пусков в сильный мороз просто нет. Однако нужно обратить внимание на ряд нюансов. Неприятных нюансов, о которых мало кто задумывается.
Горные серпантины накладывают свой отпечаток на весь силовой агрегат. Особенно если водитель плохо следил за своим «железным конем». Из-за регулярных прохватов по извилистым трассам может появиться так называемый скрытый перегрев — это когда масло постепенно теряет свои защитные свойства, пакет присадок вырабатывается, а на панели приборов при этом не вспыхивает никаких сигнальных ламп. Итог — реальное состояние шатунно-поршневой группы такое, будто она проработала 150 000 км, в то время как на одометре — честные 100 000 км.
То же самое можно сказать и о трансмиссиях. Самые технологически продвинутые, вроде вариатора или «робота», страдают от таких поездок гораздо больше «механики». Особенно если рулевой не переводит селектор в ручной режим, и коробка старается как можно быстрее переключиться вверх, дабы сэкономить топливо. А потом сразу перебирает ступени вниз, так как начался спуск.
Что касается ходовой части, то тут стоит обратить особое внимание на электромагнитную муфту. Если прежний владелец регулярно таскал прицеп с лодкой, то нового хозяина может ждать сюрприз в виде ремонта или полной замены этого дорогого узла, ведь нагрузки на него серьезные.
Наконец, можно купить и «утопленника». Потому как в последнее время тот же Краснодарский край регулярно заливает дождями, и с гор сходят потоки воды. Так что не стоит вестись на идеальный кузов и небольшой пробег машины. Лучше тщательно изучите ее историю и проведите диагностику в профильном сервисе. Впрочем, это не будет лишним никогда, к какому бы автомобилю вы ни присматривались.