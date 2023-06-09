Убойный знак: когда надо покупать машину за любые деньги

События всемирного масштаба из разряда массовой клоунады вокруг новой разновидности насморка (коронавируса) предугадать заранее сложно. Хотя политики и крупный бизнес, которые всю эту ситуацию организовали, скорее всего с подобного рода прогнозированием справились в свое время на отлично. Но нам толку от этого никакго: для таких уважаемых людей вопрос покупки машины «на все деньги» уж точно не стоит и не стоял. Что касается предсказания украинских событий и спровоцированного ими санкционного истязания российского авторынка, то тут — сами понимаете что-как…
Впрочем, и «корона», и СВО — это все форсмажорные по сути случаи. А нам бы каких-то надежных примет на все остальные, куда менее драматичные периоды истории! И на самом деле они есть. Пожалуй самый яркий из них — интенсивный рост биржевой активности. Он может происходить как в отдельно взятой стране, так и в регионе. Самый свежий пример — африканская страна Зимбабве. Местный фондовый индекс с начала этого 2023 года вырос на 600 процентов. Сейчас в этом государстве наблюдается мощнейшая инфляция и девальвация местной денежной единицы. Только в минувшем мае инфляция там составила 86,5%. Но процесс-то начался еще в январе. Местные биржи стали там «разгоняться» еще тогда. Поскольку экономическое «коллективное бессознательное» сообразило: денежки надо куда-то пристроить, иначе от них скоро ничего не останется.
Во все времена подобного рода «спецэффекты» становились результатом попыток того или иного правительства потратить больше денег, чем реально имеется в распоряжении. Делается это с помощью «печатного станка» — выпуска необеспеченных ничем банкнот или долговых обязательств. Рядовой обыватель редко следит за макроэкономикой, не особо разбирается в словоблудии политиков и государственных экономистов. Поэтому по-настоящему ранние признаки надвигающейся гиперинфляции, которая неизбежно сожрет его накопления и доходы, он не замечает. А профи-экономисты тем временем пытаются подстраховаться и вкладывают свои кровные в ценные бумаги — стремительно разгоняя биржевые индексы.
И вот этот момент может «засечь» любой обыватель. О таком пишут все газеты, верещит телевизор и трубят профильные каналы в соцсетях. Главное — не вестись на бравурное оформление подобных новостей. Замечательный рост деловой активности и все такое… А на самом деле — разбег перед коллективным прыжком в экономическую пропасть. Почуяв такое, следует немедленно собрать все свои средства, занять у кого можно (в нацвалюте, которой скоро настанет крышка) и бегом нестись покупать что-то вроде автомобиля. Поскольку уже скоро неладное почуют все друзья и соседи. И попытаются произвести подобный финт ушами. Но будет уже поздно: все подорожает и об автомобиле останется лишь мечтать.