Убойный знак: когда надо покупать машину за любые деньги

События всемирного масштаба из разряда массовой клоунады вокруг новой разновидности насморка (коронавируса) предугадать заранее сложно. Хотя политики и крупный бизнес, которые всю эту ситуацию организовали, скорее всего с подобного рода прогнозированием справились в свое время на отлично. Но нам толку от этого никакго: для таких уважаемых людей вопрос покупки машины «на все деньги» уж точно не стоит и не стоял. Что касается предсказания украинских событий и спровоцированного ими санкционного истязания российского авторынка, то тут — сами понимаете что-как…

Впрочем, и «корона», и СВО — это все форсмажорные по сути случаи. А нам бы каких-то надежных примет на все остальные, куда менее драматичные периоды истории! И на самом деле они есть. Пожалуй самый яркий из них — интенсивный рост биржевой активности. Он может происходить как в отдельно взятой стране, так и в регионе. Самый свежий пример — африканская страна Зимбабве. Местный фондовый индекс с начала этого 2023 года вырос на 600 процентов. Сейчас в этом государстве наблюдается мощнейшая инфляция и девальвация местной денежной единицы. Только в минувшем мае инфляция там составила 86,5%. Но процесс-то начался еще в январе. Местные биржи стали там «разгоняться» еще тогда. Поскольку экономическое «коллективное бессознательное» сообразило: денежки надо куда-то пристроить, иначе от них скоро ничего не останется.