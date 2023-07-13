Новый способ обмана: почему толщиномеры больше не выявляют битые автомобили

Фото: garagedreams.net
Эпоха новых автомобилей «из салона» завершена — наступила эра «бэушек», перекупов и автоподборщиков. Без последних едва ли можно обойтись, ведь самостоятельно найти подержанный авто, который выдержит критику и проедет более тысячи километров, чрезвычайно сложно. Однако даже опытные эксперты порой крепко ошибаются, поскольку хитрецы в мастерских по восстановлению «битков» не дремлют.
Эдуард Раскин

Побеседовав с любым автоподборщиком, можно узнать о главных потребностях автомобилистов сегодня: пробег до 150 000 км, не более 2−3 хозяев, обязательно без серьезных аварий. Первые два пункта можно проверить в разного рода сервисах, а вот в истории с последним нужны глаза и диагностическое оборудование. Как минимум толщиномер — прибор, измеряющий толщину нанесенного на металл слоя шпаклевок, красок и лаков.

Каждый, кто хоть раз продавал машину и встречался с подборщиком, видел, что мастер первым делом пробегает вокруг авто, тыкая в него небольшим, с брелок размером, тестером, который на экране отображает цифры. Это и есть толщиномер, а его показания — вердикт. Он способен не только выявить факт ремонта, но и рассказать о качестве работ. Слишком большие показатели? Значит, деталь не меняли, а лишь навалили «шпакли», которая в любой момент может лопнуть и отвалиться куском.

Фото: www.helmut-fischer.com

Как правило, автоподборщики выезжают на осмотр автомобилей в ценовом сегменте «выше среднего» — не каждый готов оплачивать их услуги. Особенно, если речь идет о Renault Logan за 300 000 рублей или LADA Priora «по-братски» за 250 000: в этих случаях обычно уговаривают разбирающихся знакомых. Профессионалы же работают с более дорогими машинами — с теми, чьи недостатки стоят немалых денег. А поскольку зашкаливающий толщиномер — повод отказаться от сделки, «малярный цех» уже научился его обманывать. И «спасибо» надо сказать, конечно, китайцам.

В Поднебесной придумали крайне интересный состав: шпаклевку с металлическим наполнителем — его толщиномер «засчитывает» за железо, то есть за основание детали, и не берет в свой расчет. Грубо говоря, прибор показывает только толщину грунта, краски и лака, которые у опытного мастера если и будут отличаться от заводских показателей, то незначительно. Мол, были сколы, царапинки, подкрасили для красоты. Никаких аварий — так, тележка из супермаркета «прилетела».

Профессия автоподборщика, весьма привлекательная на первый взгляд, требует от специалиста в первую очередь быть специалистом, а не обладателем набора приборов. Это тоже важно, но вторично. Эксперт должен безо всяких гаджетов определять незаводские швы, вмешательство в конструкцию, локальную покраску и прочие аспекты ремонтов. А научиться этому можно только на практике за долгие годы реальной работы. Так что если вы решили заказать подбор, то ищите специалистов исключительно по рекомендациям, не гоняясь за низкими ценами услуг.

авария, ДТП, автосервис, ремонт, лайфхак
13 июля 2023
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