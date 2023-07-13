Новый способ обмана: почему толщиномеры больше не выявляют битые автомобили

Как правило, автоподборщики выезжают на осмотр автомобилей в ценовом сегменте «выше среднего» — не каждый готов оплачивать их услуги. Особенно, если речь идет о Renault Logan за 300 000 рублей или LADA Priora «по-братски» за 250 000: в этих случаях обычно уговаривают разбирающихся знакомых. Профессионалы же работают с более дорогими машинами — с теми, чьи недостатки стоят немалых денег. А поскольку зашкаливающий толщиномер — повод отказаться от сделки, «малярный цех» уже научился его обманывать. И «спасибо» надо сказать, конечно, китайцам.

В Поднебесной придумали крайне интересный состав: шпаклевку с металлическим наполнителем — его толщиномер «засчитывает» за железо, то есть за основание детали, и не берет в свой расчет. Грубо говоря, прибор показывает только толщину грунта, краски и лака, которые у опытного мастера если и будут отличаться от заводских показателей, то незначительно. Мол, были сколы, царапинки, подкрасили для красоты. Никаких аварий — так, тележка из супермаркета «прилетела».

Профессия автоподборщика, весьма привлекательная на первый взгляд, требует от специалиста в первую очередь быть специалистом, а не обладателем набора приборов. Это тоже важно, но вторично. Эксперт должен безо всяких гаджетов определять незаводские швы, вмешательство в конструкцию, локальную покраску и прочие аспекты ремонтов. А научиться этому можно только на практике за долгие годы реальной работы. Так что если вы решили заказать подбор, то ищите специалистов исключительно по рекомендациям, не гоняясь за низкими ценами услуг.