Как по салону автомобиля понять, что он побывал в серьезном ДТП

О том, что автомобиль побывал в жуткой аварии, что продавцы обычно скрывают, можно понять не только в ходе пристального изучения кузова, который был восстановлен ради продажи, но и по ряду признаков в салоне машины. Причем сработавшие подушки безопасности – далеко не единственное свидетельство того, что перед вами авто, пережившее серьезное ДТП.

О том, что «стрельнули» подушки, подскажет рулевая колонка. Ведь после замены сработавшего «эйрбэга» на тыльной стороне «баранки» часто остаются следы демонтажа в виде небольших потертостей или царапин. Кроме того, нередко сервисмены меняют и саму накладку на рулевом колесе, которая при тщательном осмотре способна выдать себя «благодаря» чрезмерной новизне или цвету, отличному от окантовки.

Помимо прочего, следы «взорвавшихся» подушек несложно заметить на передней панели: ее также восстанавливают путем перетяжки, запайки и окрашивания. Фонарик, тактильные ощущения и фото оригинала – в помощь. Тем более, что в большинстве случаев перекупщики стараются привести машину в чувство с минимальными тратами, а потому качество работ зачастую оставляет желать лучшего. Проколы, трещинки и прочие огрехи «оживления» панели – обычное дело. Главное – внимательность.

Не менее важным фактором является интегрированные в ремни безопасности лейблы с указанием даты изготовления. И если таковые оказались моложе самого авто, а то и отсутствуют вовсе – машина точно побывала в ДТП. На сильный удар в ходе аварии указывает и плохая натяжка ремня безопасности. Наконец, плохо втягивающиеся и вытягивающие ремешки – очередной признак того, что автомобиль хорошенько «приложили».

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Отдельное внимание следует уделить болтам крепления торпедо, дверей и даже сидений. В случае, когда они неидеальны или заметны следы монтажных работ, стоит задуматься – двери, консоль и кресла снимались для восстановления, либо попросту были заменены на новые.

Тем более, что боковые подушки безопасности как раз-таки встроены в кресельные спинки, а значит – их так уже может и не быть. Короче говоря, это повод задать продавцу соответствующие вопросы. Как и в случае со стеклами, если оные отличаются друг от друга маркировкой логотипа или датой выпуска.

Не стесняйтесь: осмотрите потолочные ручки, которые нередко расскажут о том, что ремонтировалась крыша, ибо следы от инструмента скрыть невероятно сложно. А вот ездить на «перевертыше» с неправильной геометрией кузова не пожелаешь и врагу. А еще оцените состояние накладок на стойках, которые не должны отличаться по цвету.

В противном случае, есть риск также нарваться на авто с нарушенными геометрическими показателями. Не сбитые и не обшарпанные пороги тоже могут указать на факт их рихтовки и окраски после ДТП. В общем, будьте бдительны и не дайте себя обмануть.