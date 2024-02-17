Ленивые деньги: как автовладельцу заработать «на мороженое»

Морозы в этом году никого не пощадили, но больше всего досталось аккумуляторам. Они все, практически синхронно, отправились в лучший мир. Кто-то тут же заменил АКБ, кто-то понес батареи домой в надежде оживить и зарядить. Но и те, и другие на работу поехали общественным транспортом. Впрочем, нашлись граждане, кому мороз позволил неплохо и совершенно честно заработать. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Наживаться на чужих бедах – нехорошо и паскудно, скажут иные собратья-автолюбители, но стоит заполучить шанс – свою копеечку обязательно прикрутят. Один раз помочь – бесценно, но постоянно оказывать услуги можно только за деньги, поскольку только в таком случае желание и мотивация будут у обеих сторон.

Так что в «подслушанной» намедни истории никакого криминала не видно и за версту, а любители «перемывать косточки» просто ленивы или страдают, что первыми не догадались о столь простом и актуальном способе получить небольшой приработок.

В России очень дешевая электроэнергия, но она есть только в розетке. На улице не валяется, в магазинах брикетами на развес не продается. Хотя с последним можно и поспорить: немало уже на нашем рынке представлено моделей таких устройств, как power bank, которые и являются транспортировочными боксами для той самой «энергии на развес».

Фото АвтоВзгляд.

Заряжать телефон теперь можно не только в вагонах московского метро, но и где угодно. Если, конечно, с собой есть батареечка. Умники и умнички из мира инженерии придумали и еще одно любопытное применение этим портативным зарядным станциям: от них вполне возможно запустить автомобиль с высаженным аккумулятором, если в комплекте идут специальные «крокодилы». Стоит удовольствие недорого, а китайский «одноразовый» вариант – на один-два пуска – можно и вовсе приобрести за копейки.

Но русский человек пошел дальше: превратил гаджет в услугу. Причем – весьма популярную. Расклеив на досках и разместив в домовых и районных чатах объявление о недорогом – от 500 до 1500 рублей – пуске «замерзшего» авто, тут же нашел немало желающих. Во-первых, зарядное устройство дома есть не у всех, а во-вторых, желание выковыривать из-под капота батарейку и нести ее домой – не всем и не всегда удобно.

А вот ехать, уж поверьте, нужно каждому. Прикурить? А провода сейчас у кого имеются? Вот то-то и оно. Скажу больше: провести сделать эту операцию безболезненно – навык тоже утерянный. Нужно вызывать специально обученного человека. Встретив такого предпринимателя, не постеснялись задать вопрос: ну как?

Фото АвтоВзгляд.

И вот, что услышали в ответ: портативный «пускач» подарили на новый год, а воспользоваться им возможности все не выпадало. Зато сосед ходил, как дети в школу: дай да дай. Однажды надоело: хочешь запуститься – 500 рублей. И тот заплатил!

Так родилась идея превратить свободные сутки, которые через двое, в задорную езду по дворам ближайших микрорайонов. Объявления везде, спрос – бешенный. Цена вопроса – 750 рублей за пуск. Не завелась? Значит, бесплатно прокатился. Рекорд за день – 13 запусков и два холостых. Арифметику считайте сами, но кто только что придумал отличный подарок на 23 февраля – подмигните.