Фонтан моторного масла под капотом: как не попрощаться с двигателем зимой

Фокус, как всегда, на самое видное и заметное, но обычно оказывающееся не очевидным: на масляный щуп. От морозов масло может пойти именно через его трубку. Как такое возможно? Ответ тоже прост: при перемерзании системы вентиляции картера, давление может выбить щуп, а живительная смазка разлететься по всему подкапотному пространству. Такое случается не очень часто, но порой происходит, к чему в холода нужно быть морально готовым. Что делать?

Трос, если сервис недалеко, или эвакуатор, а далее отмораживать в теплом помещении, отмывать старую и заливать новую смазку. И, конечно, разбираться в причинах произошедшего: износ или конструктивная недоработка, свойственная конкретной модели?

Теоретически, повреждений не должно быть слишком много, а решение проблемы не обойдется в круглую сумму, однако «выйти сухим из воды» можно лишь в одном случае: если вовремя заметить ту самую лампочку на приборной панели и оперативно заглушить двигатель. Иначе дело дойдет и до масляного голодания, и до задиров на цилиндрах. И тут уже одного нового масла и тряпки, чтобы убрать последствия от «фонтана», маловато будет.