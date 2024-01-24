Фонтан моторного масла под капотом: как не попрощаться с двигателем зимой

Зима, холода, изморозь и забытые уже сложности с эксплуатацией свалились на среднерусского автолюбителя, как снег на голову. Давненько уже не стояло таких погод, чтобы трещал мороз, а новый аккумулятор еле-еле проворачивал коленвал в безуспешных попытках «разбудить» мотор поутру. Разом все вспомнили и про не снятый на ночь АКБ, и про забитую печку, которую давно надо было промыть, и про неработающие подогревы сидений. Однако были неприятности и покрепче.
Например, сразу несколько случаев с одинаковыми симптомами описаны в разных автоклубах: на ходу без каких-либо видимых причин загорается лампочка давления масла, водитель тут же останавливается — что не мудрено, ведь это фатальная и самая опасная неисправность с личным индикатором на приборной панели — и видит картину маслом, уж простите за тавтологию. Все подкапотное пространство, с ударением на утеплитель капота, залито лубрикантом. Понятное дело, что давануло. Но что? Сальники на месте, пробка на заливной горловине, куда смотреть?
Фокус, как всегда, на самое видное и заметное, но обычно оказывающееся не очевидным: на масляный щуп. От морозов масло может пойти именно через его трубку. Как такое возможно? Ответ тоже прост: при перемерзании системы вентиляции картера, давление может выбить щуп, а живительная смазка разлететься по всему подкапотному пространству. Такое случается не очень часто, но порой происходит, к чему в холода нужно быть морально готовым. Что делать?
Трос, если сервис недалеко, или эвакуатор, а далее отмораживать в теплом помещении, отмывать старую и заливать новую смазку. И, конечно, разбираться в причинах произошедшего: износ или конструктивная недоработка, свойственная конкретной модели?
Теоретически, повреждений не должно быть слишком много, а решение проблемы не обойдется в круглую сумму, однако «выйти сухим из воды» можно лишь в одном случае: если вовремя заметить ту самую лампочку на приборной панели и оперативно заглушить двигатель. Иначе дело дойдет и до масляного голодания, и до задиров на цилиндрах. И тут уже одного нового масла и тряпки, чтобы убрать последствия от «фонтана», маловато будет.