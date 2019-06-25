Блондинка за рулем: как не испачкаться в грязи

Джип может проглотить дорожную яму, практически не поперхнувшись, кроссовер тоже более-менее всеяден, а вот компактные хетчбэки и другие малолитражки по выбоинам скачут аки горные козлики. Водитель, в итоге, практически ударяется головой об потолок, а подвеска машины и вовсе терпит неимоверные мучения. А уж если выехать на таком авто на проселочную дорогу с миленьким пейзажиком, то можно налюбоваться им вдоволь, застряв в колее. И вы удивитесь, как быстро из глубин вашей памяти всплывет пара забытых ненормативных словечек. Одним словом: эх, дороги… Ну, причитать по поводу их отсутствия мы не будем, а будем искать способы передвижения по ямам, которые на ямах ямами погоняют.

Итак, первое, что вы должны сделать, выехав на вялую тропку, это выбрать скорость. Выбрать и на ней остановится, потому что ехать с постоянной тягой по ухабам проще. К примеру, можно двигаться себе медленно и без рывков, и автомобиль ваш будет сам переползать и перекатываться через все эти досадные бугры. Если же по колдобинам нужно проехать быстро, то следите за тем, чтобы стрелка на тахометре была где-то на отметке от 2 до 4 тысяч оборотов. Машинка начинает напоминать горячего скакуна, и на каждое нажатие на газ отзывается с большим энтузиазмом.