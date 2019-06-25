Блондинка за рулем: как не испачкаться в грязи

Не знаю как с вами, милочки, а вот со мной муж не делится всякими водительскими хитростями. За дурочку, наверное, держит. Или за обезьяну с гранатой. Впрочем, проявление сексизма к дамам за рулем — это у них у всех в крови. Короче говоря, сложную эту науку автоледи приходиться постигать самостоятельно. В том числе — если у вас, как у меня, есть дальняя дача — и тонкости езды по плохим дорогам. И вот, что я по этому поводу выяснила, в том числе и на своем опыте…
Джип может проглотить дорожную яму, практически не поперхнувшись, кроссовер тоже более-менее всеяден, а вот компактные хетчбэки и другие малолитражки по выбоинам скачут аки горные козлики. Водитель, в итоге, практически ударяется головой об потолок, а подвеска машины и вовсе терпит неимоверные мучения. А уж если выехать на таком авто на проселочную дорогу с миленьким пейзажиком, то можно налюбоваться им вдоволь, застряв в колее. И вы удивитесь, как быстро из глубин вашей памяти всплывет пара забытых ненормативных словечек. Одним словом: эх, дороги… Ну, причитать по поводу их отсутствия мы не будем, а будем искать способы передвижения по ямам, которые на ямах ямами погоняют.
Итак, первое, что вы должны сделать, выехав на вялую тропку, это выбрать скорость. Выбрать и на ней остановится, потому что ехать с постоянной тягой по ухабам проще. К примеру, можно двигаться себе медленно и без рывков, и автомобиль ваш будет сам переползать и перекатываться через все эти досадные бугры. Если же по колдобинам нужно проехать быстро, то следите за тем, чтобы стрелка на тахометре была где-то на отметке от 2 до 4 тысяч оборотов. Машинка начинает напоминать горячего скакуна, и на каждое нажатие на газ отзывается с большим энтузиазмом.
А вот и грязь подоспела! Преодолеть грязный подъем можно исключительно по инерции. Если нажимать на газ в процессе — то забуксуете всенепременно. Так что машину надо разогнать до подъема. А если до него были сплошь выбоины? Ничего не поделаешь, другого выбора нет — вам ведь не улыбается уныло дожидаться подмоги, по уши засев в грязи?
И наконец, еще одна маленькая трагедия автоледи — колесо угодило в яму! Ехали вы себе ехали, и вдруг оно успешно провалилось, зато под другим колесом вполне себе ровная дорога. Только не паниковать!
В самый последний момент нужно всего лишь вывернуть руль в сторону свободного колеса, тогда вес частично уйдет на него, а застрявшему, наоборот, полегчает. Подвеске в итоге будет легче справится с неровностью.
Надеюсь, мой маленький внедорожный ликбез вам, подруги, поможет. А скорее всего и вашим мужикам сгодится. Я почему-то совершенно уверена, что большинство из них только с виду крутые всезнайки, а как что — бегут за трактором. Вы так не думаете?..