Для чего нужны мелкие пластины на передних боковых стеклах автомобиля

Большинство потребителей перед покупкой автомобиля изучают матчасть, погружаясь с головой в форумы и тематические сайты. В основном, все выясняют плюсы и минусы будущей покупки, особенности двигателя, коробки передач, системы привода и подвески для того, чтобы минимизировать будущие вложения. Особенно если брать автомобиль на «вторичке».

И мало, кто интересуется аэродинамикой транспортного средства и прочими показателями, не столь значимыми, как характеристики силового агрегата, но все же тоже весьма важными. Например, для чего на передних боковых стеклах некоторых машин есть небольшие пластиковые отростки? А между тем, они выполняют весьма важную функцию.

Небольшие пластиковые выступы чаще можно встретить на японских автомобилях. Они располагаются на передней кромке боковых стекол со стороны водителя и переднего пассажира в области зеркал заднего вида. Им часто приписывают роль элемента, направляющего стекла, который облегчает движение последних по раме.

Также пластинки считаются элементом декора. Но хотелось бы посмотреть на того дизайнера, который с пеной у рта доказывал бы окружающим, что без них автомобиль не может выглядеть красиво.

В общем, не правы ни те, ни другие.