Для чего нужны мелкие пластины на передних боковых стеклах автомобиля

Большинство потребителей перед покупкой автомобиля изучают матчасть, погружаясь с головой в форумы и тематические сайты. В основном, все выясняют плюсы и минусы будущей покупки, особенности двигателя, коробки передач, системы привода и подвески для того, чтобы минимизировать будущие вложения. Особенно если брать автомобиль на «вторичке».
И мало, кто интересуется аэродинамикой транспортного средства и прочими показателями, не столь значимыми, как характеристики силового агрегата, но все же тоже весьма важными. Например, для чего на передних боковых стеклах некоторых машин есть небольшие пластиковые отростки? А между тем, они выполняют весьма важную функцию.
Небольшие пластиковые выступы чаще можно встретить на японских автомобилях. Они располагаются на передней кромке боковых стекол со стороны водителя и переднего пассажира в области зеркал заднего вида. Им часто приписывают роль элемента, направляющего стекла, который облегчает движение последних по раме.
Также пластинки считаются элементом декора. Но хотелось бы посмотреть на того дизайнера, который с пеной у рта доказывал бы окружающим, что без них автомобиль не может выглядеть красиво.
В общем, не правы ни те, ни другие.
Появлению загадочных элементов мы обязаны инженерам по аэродинамике, в задачу которых входят обеспечить автомобилю лучшую обтекаемость. А нужно это не только, чтобы коэффициент сопротивления набегающим потокам воздуха был минимален (благодаря низкому показателю коэффициента Cx достигается экономичность), но и не шумел ветер на скорости.
Ко всему прочему, специалисты учитывают и тот факт, что в некоторых странах, где будут продаваться автомобили, довольно частые осадки. А это, в свою очередь, чревато обильным загрязнением автомобиля, и, конечно же, боковых стекол. Именно с разлетом грязи и влаги борются эти маленькие отростки.
Работает это просто. Автомобиль загоняют в аэродинамическую трубу, включают огромный вентилятор и изучают, как потоки набегающего воздуха обтекают кузов. Проблемные места, где наблюдаются завихрения и прочие аномалии отмечают, и впоследствии инженеры и дизайнеры работают над их устранением путем добавления специальных насечек или вот таких вот странных элементов. Однако результат в конечном итоге поражает — боковые стекла в области зеркал заднего вида долго остаются чистыми. А значит, водитель не «ослепнет» даже в сильный дождь или слякотную погоду.