Как перегоревшая лампа в фаре доведет до тяжелой аварии

Перегоревшая лампа может причинить массу проблем. Во-первых в современной машине ее очень непросто заменить. В отдельных случаях приходится снимать бампер, а это может сделать далеко не каждый водитель, тем более в полевых условиях. Да и то, так можно легко поменять лишь галогенку, а вот с ксеноном или светодитодами (они тоже выходят из строя) все гораздо сложнее. Поэтому приходится отправляться в путь на свой страх и риск, рискуя нарваться и на штраф.
Конечно, можно включить противотуманки, но они есть не у всех машин, да и дорогу тподобная светотехника освещают не так хорошо, как ближний свет. Поэтому, для начала надо включить аварийку, чтобы обозначить свои габариты. Это просто необходимо сделать на темной дороге. Иначе другие водители могут принять, скажем, крупный микроавтобус за мотоцикл. В результате произойдет лобовое столкновение с тяжелыми последствиями.
Использовать дальний свет? Это будет еще опаснее, особенно для встречных водителей, которых вы будете слепить. А ничего не видящий человек за рулем, особенно начинающий, может испугаться и повести себя неадекватно. В результате его машина улетит в глубокий кювет и там перевернется.
Попытка заклеить верхнюю часть фар скотчем, чтобы не слепить встречных, ни к чему не приведет, особенно если пойдет дождь. Вода моментально смоет клей, а «дальняк» и дальше будет резать глаза водителям. В результате, скользкая дорога, темнота, плюс слепящий в глаза свет, как мы уже написали выше, приведет к ДТП.
В таких случаях надо постараться переставить исправную лампу, скажем, в правой фаре на левую. Это позволит хоть как-то видеть дорогу. А для освещения обочины можно использовать переносной фонарь, который запитывается от гнезда прикуривателя. Фонарь можно закрепить веревками к правому зеркалу бокового обзора. Если же этого не сделать, есть риск сбить пешехода, идущего по обочине. Если на человеке темная одежда, то ночью у вас просто нет шансов его увидеть. А это уже ДТП, где страдает не только «железо», но и люди.