Как перегоревшая лампа в фаре доведет до тяжелой аварии

Перегоревшая лампа может причинить массу проблем. Во-первых в современной машине ее очень непросто заменить. В отдельных случаях приходится снимать бампер, а это может сделать далеко не каждый водитель, тем более в полевых условиях. Да и то, так можно легко поменять лишь галогенку, а вот с ксеноном или светодитодами (они тоже выходят из строя) все гораздо сложнее. Поэтому приходится отправляться в путь на свой страх и риск, рискуя нарваться и на штраф.

Конечно, можно включить противотуманки, но они есть не у всех машин, да и дорогу тподобная светотехника освещают не так хорошо, как ближний свет. Поэтому, для начала надо включить аварийку, чтобы обозначить свои габариты. Это просто необходимо сделать на темной дороге. Иначе другие водители могут принять, скажем, крупный микроавтобус за мотоцикл. В результате произойдет лобовое столкновение с тяжелыми последствиями.

Использовать дальний свет? Это будет еще опаснее, особенно для встречных водителей, которых вы будете слепить. А ничего не видящий человек за рулем, особенно начинающий, может испугаться и повести себя неадекватно. В результате его машина улетит в глубокий кювет и там перевернется.