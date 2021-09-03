Зачем дальнобойщики смешивают бензин с хозяйственным мылом

Простые и понятные, но удивительно функциональные и очень легко реализуемые — так можно вкратце описать премудрости, которые используют опытные водители, для которых «баранка» стала профессией. Ведь порой без смекалки и знаний можно не то что застрять, но и лишиться самого ценного, что у нас есть — жизни. Чтобы пройти эту школу потребуется целая судьба, поэтому о некоторых «разработках» лучше хотя бы один раз прочитать. Наш сегодняшний пример как раз из такой сферы.
Что самое страшное для любого автовладельца в дальней дороге? Правильно: сломаться. Другой вариант — остаться с пустым баком, что сложно себе представить горожанину, но очень просто тому, кто хоть раз ездил на север. Человек может не есть неделю и обходиться без воды почти сутки, хотя пара бутылок в салоне всегда должны лежать. Замерзнуть же можно всего за несколько часов — подмога, даже если до нее удалось дозвониться, просто не успеет добраться. Поэтому самое важное, что нужно всегда иметь с собой в аптечке — это источник огня и такое горючее, которое при малом объеме сможем разжечь даже мокрые дрова. Тут-то и пригодится шоферская хитрость с бензином и хозяйственным мылом.
Брусок самого простого и дешевого «хозяйственного» нужно перетереть и смешать с 92-м в обычной пластиковой бутылке до состояния серо-бурой «сметаны». Когда паста загустеет — скатать в колбаски и плотно упаковать в стрейч-пленку или просто целлофановый пакет. Однажды этот простой химический состав может спасти жизнь.
Полученный «пластилин», если все сделать верно, очень хорошо горит, и, главное, долго горит, а также способен превратить в жаркий костер даже абсолютно мокрые дрова. Более того: хворост и траву собирать не надо — немного веток, и можно класть толстые палки да бревна. Дым привлечет внимание, а тепло поможет дождаться подмоги. И, заметим, для этого не придет извлекать горючее из топливного бака, а уж про покрышку, которую сначала разожги, а потом не отравись густым химическим дымом — даже говорить не будем.
Именно такие, простые на первый взгляд, прописные истины и называются опытом, который отличает водителя, человека, способного управлять автомобилем и проехать по правилам из точки «А» в точку «Б», от шофера — профессионала, которые умеет не только рулить, но и по необходимости отремонтировать автомобиль, а также не сплоховать и не поддаться панике в сложных условиях.