Зачем дальнобойщики смешивают бензин с хозяйственным мылом

Простые и понятные, но удивительно функциональные и очень легко реализуемые — так можно вкратце описать премудрости, которые используют опытные водители, для которых «баранка» стала профессией. Ведь порой без смекалки и знаний можно не то что застрять, но и лишиться самого ценного, что у нас есть — жизни. Чтобы пройти эту школу потребуется целая судьба, поэтому о некоторых «разработках» лучше хотя бы один раз прочитать. Наш сегодняшний пример как раз из такой сферы.

Что самое страшное для любого автовладельца в дальней дороге? Правильно: сломаться. Другой вариант — остаться с пустым баком, что сложно себе представить горожанину, но очень просто тому, кто хоть раз ездил на север. Человек может не есть неделю и обходиться без воды почти сутки, хотя пара бутылок в салоне всегда должны лежать. Замерзнуть же можно всего за несколько часов — подмога, даже если до нее удалось дозвониться, просто не успеет добраться. Поэтому самое важное, что нужно всегда иметь с собой в аптечке — это источник огня и такое горючее, которое при малом объеме сможем разжечь даже мокрые дрова. Тут-то и пригодится шоферская хитрость с бензином и хозяйственным мылом.